El Ayuntamiento de Córdoba amplía dos meses el plazo de las obras de accesibilidad en la avenida Carlos III

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes por urgencias la ampliación del plazo de ejecución de las obras del proyecto de mejora de la accesibilidad en el entorno de la avenida la avenida Carlos III. El plazo debería acabar el 29 de mayo, pero se ha ampliado dos meses más, hasta el próximo 29 de julio, según los documentos aportados por el Ayuntamiento de Córdoba.

Según el contratista, la solicitud de ampliación de plazo y los motivos por los que se han producido los retrasos en la obra. Por un lado, señalan que se debe a que "durante las tres primeras semanas fue imposible trabajar debido a las borrascas que asolaron Andalucía a finales de enero y principios de febrero".

El corte de calle no se autorizó hasta el 5 de mayo

A eso se suma que el 23 de marzo se solicitó un corte al tráfico de las vías de servicio de la Avenida de Carlos lll para poder realizar actuaciones que no venían previstas en proyecto y que eran necesarias para garantizar la evacuación de aguas pluviales y evitar encharcamientos y que el corte de calle no se autorizó hasta el 5 de mayo por lo que "durante casi un mes y medio tuvo que bajar considerablemente los rendimientos en obra".

Un vehículo circula por la avenida Carlos III, en Córdoba. / A. J. González

La empresa adjudicataria de la intervención es J. Campoamor S. A., que tenía cuatro meses para realizar la reforma. El Ayuntamiento licitó el contrato por 257.880,94 euros (con impuestos) y finalmente se hará por 256.991,9 euros. Como se recogía en la memoria del contrato, los trabajos consisten, principalmente, en la reforma de la pavimentación y señalización de diez pasos de peatones de la avenida. La razón de que el Ayuntamiento acometa las obras tiene que ver con el grado de deterioro de algunas zonas, un deterioro que ya supone "una barrera arquitectónica que dificulta el tránsito accesible"