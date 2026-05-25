La apertura de los cines de verano de Córdoba continúa en el aire a un mes del inicio de la temporada

La apertura de los cines de verano de Córdoba continúa en el aire a un mes del inicio habitual de la temporada, que suele comenzar a finales del mes de junio. Mientras el Ayuntamiento de Córdoba asegura que está "en negociaciones" con los responsables, por un lado del cine Coliseo de San Andrés y por otro, de los cines Fuenseca, Olimpia, Delicias.

Este lunes, la junta de gobierno local ha aprobado la subrogación legal del contrato privado de arrendamiento de los cines de verano Fuenseca y Delicias, para actividades culturales, de promoción y dinamización social del Ayuntamiento de Córdoba, por cambio de titularidad de los inmuebles destinados a tal fin, una vez formalizado el cambio de titularidad tras la adquisición a Ángel Cañuelo de los cines por parte del empresario Antonio Amil.

Antonio Amil, en la entrada del cine Fuenseca. / CÓRDOBA

El Ayuntamiento sigue hablando con las partes

Sobre la apertura de los cines, la delegada municipal de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que "continúan las conversaciones con las partes implicadas" y que la semana pasada hubo contacto con el responsable del Coliseo San Andrés, aunque ha precisado que "no hay novedades al respecto". Por su parte, el responsable del cine de verano Coliseo de San Andrés, ha asegurado que la apertura "está todavía en el aire" y que aunque la intención es abrir, "no hay nada seguro". Por su parte, Antonio Amil, que ya manifestó en su día su intención de no abrir este año los cines por la falta de rentabilidad de los mismos, ha coincidido en que no hay ninguna novedad y que "a día de hoy, no podemos abrir por causas ajenas a la propiedad".

Tampoco hay novedades sobre las subvenciones anunciadas por el alcalde, José María Bellido. A preguntas sobre los plazos que se manejan, Albás ha apostillado que "la administración es lenta", sin concretar en qué momento se publicará el pliego de condiciones. Todo ello, después de que el pasado 8 de abril, el alcalde asegurara que se estaban ultimando los detalles para lanzar la convocatoria de subvenciones con una partida de unos 100.000 euros.