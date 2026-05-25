Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaSumisión química en la FeriaProtocolosDetenidos en la FeriaAgenda del lunesGuía de la FeriaSolaresDisparos de escopetaTaxis pirataSelección españolaDonación de órganosPrecios de cultivosCosmopoéticaVíctimas de AdamuzPluriempleoCórdoba CFToros CórdobaRestaurante marroquíFernando Vega, veterinario
instagramlinkedin

Cultura

La apertura de los cines de verano de Córdoba continúa en el aire a un mes del inicio de la temporada

La convocatoria de subvenciones para los cines anunciada por el alcalde se retrasa sin plazos definidos, lo que Albás achaca a que "la administración es lenta"

Cine de verano Coliseo San Andrés, la temporada pasada.

Cine de verano Coliseo San Andrés, la temporada pasada. / AJ González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La apertura de los cines de verano de Córdoba continúa en el aire a un mes del inicio habitual de la temporada, que suele comenzar a finales del mes de junio. Mientras el Ayuntamiento de Córdoba asegura que está "en negociaciones" con los responsables, por un lado del cine Coliseo de San Andrés y por otro, de los cines Fuenseca, Olimpia, Delicias.

Este lunes, la junta de gobierno local ha aprobado la subrogación legal del contrato privado de arrendamiento de los cines de verano Fuenseca y Delicias, para actividades culturales, de promoción y dinamización social del Ayuntamiento de Córdoba, por cambio de titularidad de los inmuebles destinados a tal fin, una vez formalizado el cambio de titularidad tras la adquisición a Ángel Cañuelo de los cines por parte del empresario Antonio Amil.

De momento, el único que se mantiene más o menos adecentado es el cine Fuenseca

Antonio Amil, en la entrada del cine Fuenseca. / CÓRDOBA

El Ayuntamiento sigue hablando con las partes

Sobre la apertura de los cines, la delegada municipal de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que "continúan las conversaciones con las partes implicadas" y que la semana pasada hubo contacto con el responsable del Coliseo San Andrés, aunque ha precisado que "no hay novedades al respecto". Por su parte, el responsable del cine de verano Coliseo de San Andrés, ha asegurado que la apertura "está todavía en el aire" y que aunque la intención es abrir, "no hay nada seguro". Por su parte, Antonio Amil, que ya manifestó en su día su intención de no abrir este año los cines por la falta de rentabilidad de los mismos, ha coincidido en que no hay ninguna novedad y que "a día de hoy, no podemos abrir por causas ajenas a la propiedad".

Noticias relacionadas y más

Tampoco hay novedades sobre las subvenciones anunciadas por el alcalde, José María Bellido. A preguntas sobre los plazos que se manejan, Albás ha apostillado que "la administración es lenta", sin concretar en qué momento se publicará el pliego de condiciones. Todo ello, después de que el pasado 8 de abril, el alcalde asegurara que se estaban ultimando los detalles para lanzar la convocatoria de subvenciones con una partida de unos 100.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
  2. Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
  3. Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
  4. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
  5. El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía
  6. La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
  7. Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
  8. La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

“Llevaba más de diez años sin pisar la Feria”: El Arenal vuelve a llenar de recuerdos y emoción a los mayores de Córdoba

“Llevaba más de diez años sin pisar la Feria”: El Arenal vuelve a llenar de recuerdos y emoción a los mayores de Córdoba

Del Córdoba CF a la Prensa... Instituciones, partidos y colectivos aprovechan el lunes de Feria para sus recepciones oficiales

Del Córdoba CF a la Prensa... Instituciones, partidos y colectivos aprovechan el lunes de Feria para sus recepciones oficiales

La apertura de los cines de verano de Córdoba continúa en el aire a un mes del inicio de la temporada

La apertura de los cines de verano de Córdoba continúa en el aire a un mes del inicio de la temporada

La Feria se despereza con calma, que es lunes

La Feria se despereza con calma, que es lunes

Los mayores vuelven a la Feria

El ambiente tranquilo del lunes de Feria en Córdoba

El PSOE denuncia fallos en el censo de parcelaciones de Córdoba durante las elecciones andaluzas del 17-M

El PSOE denuncia fallos en el censo de parcelaciones de Córdoba durante las elecciones andaluzas del 17-M
Tracking Pixel Contents