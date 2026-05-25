Antonio Repullo afirma en Córdoba que los andaluces quieren "un gobierno monocolor en San Telmo"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha valorado este lunes en Córdoba los resultados obtenidos por el PP en la comunidad autónoma y en la provincia, antes de participar en la junta directiva del partido junto al presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina. Repullo ha interpretado los 150.000 apoyos sumados en la región, hasta alcanzar 1.730.000 votos, como un mandato para que Juanma Moreno cuente con “la autonomía de contar con un gobierno monocolor en San Telmo”.

En esta línea, ha destacado que el Partido Popular ha crecido en relación con las anteriores elecciones y estos nuevos votantes son personas que creen que, con el proyecto del PP, Andalucía puede “seguir avanzando en esa estabilidad, en esa fuerza”, y “seguir compitiendo y seguir liderando”.

El secretario general del PP andaluz ha explicado que esa subida tiene una traducción territorial muy relevante, ya que el Partido Popular ha ganado en 599 municipios de Andalucía, “el 76% si hablamos en términos territoriales”, donde vive el 93,6% de los andaluces. A su juicio, estos datos permiten tener “una visión global de la realidad y de la importancia del apoyo social” que han recibido el proyecto político y las candidaturas del PP andaluz en las ocho provincias, donde el partido ha sido primera fuerza política “muy por delante de la segunda y de la tercera”.

Araceli Cabello, Antonio Repullo y Adolfo Molina, este lunes en la junta directiva provincial del PP. / CÓRDOBA

Repullo ha puesto el foco en la provincia de Córdoba, donde el PP ha sumado “11.000 votos más” y se ha situado como “la segunda provincia que más arraigo tiene el voto del Partido Popular en toda Andalucía”. En este sentido, ha destacado que Bellido ha obtenido también “una subida espectacular de 8.000 votos más”, con un respaldo “muy transversal” y “muy repartido en toda la capital”, al haber ganado de manera amplia en todos los distritos y alcanzar “una cuota del 46% del voto”.

La campaña de Bellido, “espectacular”

Repullo ha señalado que este resultado supone no solo un respaldo a las políticas de la Junta de Andalucía, sino también al alcalde de Córdoba, José María Bellido, cuya campaña autonómica ha calificado de “espectacular”, trasladándole las gracias “en nombre de todo el PP de Andalucía”.

Molina valora el resultado como “un impulso”

Por su parte, Adolfo Molina ha asegurado que estos resultados suponen “un impulso” de cara a las próximas elecciones municipales previstas para 2027. “Nos ponemos desde hoy a trabajar para seguir ofreciendo las mejores candidaturas en todos y cada uno de los municipios de Córdoba, con el objetivo de seguir ganando la confianza de los cordobeses”, ha afirmado.

Repullo pide a Montero que “dé la cara”

En relación con la actualidad nacional, Repullo ha pedido a María Jesús Montero que “dé la cara” y ofrezca “alguna respuesta” sobre la imputación por cuatro delitos de Rodríguez Zapatero. “Ella estaba ahí”, ha afirmado, recordando que “bajo su mandato, bajo su tutela, la SEPI concedió ese rescate a Plus Ultra”, un rescate en el que, según ha indicado, “parece ser comisionó Rodríguez Zapatero”.