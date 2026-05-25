Abril agrava el 'pinchazo' hotelero en Córdoba: un 11% menos de viajeros, pero más rentabilidad

Los hoteles experimentaron una caída de la demanda durante el mes de abril pasado en Córdoba, relacionada en buena medida con la interrupción de la alta velocidad entre Málaga y Madrid, y con factores como la competencia de otros alojamientos. Pese a la celebración de la Semana Santa, el número de viajeros alojados en hoteles se redujo un 11% interanual hasta las 108.301 personas.

No obstante, la rentabilidad aumentó al ingresar 70 euros por habitación disponible, un 5% más que el año pasado, de acuerdo con la encuesta difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante el primer trimestre, la rentabilidad ha sido más baja que en 2025 y el mes de enero pasado dejó el dato más bajo, con 29,82 euros por habitación disponible.

La tragedia ferroviaria de Adamuz ha impactado en las cifras turísticas

El INE confirma así el impacto de los incidentes registrados en la alta velocidad en la actividad del sector turístico provincial. El año 2026 ha comenzado con la tragedia ferroviaria de Adamuz, acontecida en enero, y después de esto Andalucía registró fuertes inundaciones que tuvieron numerosas consecuencias en febrero, entre otras, afecciones a los servicios de tren.

Transbordo de viajeros desde Córdoba en autocar motivado por la tragedia de Adamuz. / Paula Ruiz

La caída de los extranjeros triplica la bajada de los nacionales

En los resultados del turismo, hay que destacar la evolución de los visitantes extranjeros, que fueron un total de 51.985 en abril, un 16% menos en comparación con el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, los 56.316 viajeros españoles contabilizados representaron un descenso anual del 5%. Estos turistas realizaron 189.295 pernoctaciones, lo que se tradujo en una bajada anual del 8%.

Descenso del 7% en el primer cuatrimestre

Con estos últimos datos, los hoteles de Córdoba han sumado 354.036 viajeros hasta abril, un 7% menos que hace un año. Los viajeros españoles son los más numerosos y la provincia ha recibido 206.429, pero este grupo se ha reducido un 9% respecto al primer cuatrimestre de 2025. Además, la provincia ha alojado a 147.608 visitantes extranjeros y estos son un 4% menos que en el mismo periodo del año pasado.

El conjunto de los visitantes desplazados hasta Córdoba ha contratado 606.215 noches de hotel, un 6% menos que hace un año. En números absolutos, se trata de 40.724 pernoctaciones menos que entre enero y abril del año pasado.