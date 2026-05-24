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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El ambiente familiar en El Arenal, el partido del Córdoba CF en Ipurúa y la gran tarde taurina en Los Califas centran la actualidad de este domingo

El ambiente familiar gana protagonismo en el recinto ferial pese al calor de la jornada

El ambiente familiar gana protagonismo en el recinto ferial pese al calor de la jornada / A.J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Feria de Córdoba recupera este domingo el pulso más tradicional de El Arenal con una jornada marcada por el ambiente familiar, los paseos entre casetas y una gran afluencia de público desde el mediodía. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 24 de mayo, en el que también seguimos en directo el partido entre el Éibar y el Córdoba CF en Ipurúa, con los blanquiverdes buscando reaccionar tras el 2-0 al inicio de la segunda parte. Además, también te contamos el minuto a minuto de la última tarde en Los Califas con José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado en el cartel.

Además, destacamos estas otras noticias:

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