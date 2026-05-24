La Feria de Córdoba recupera este domingo el pulso más tradicional de El Arenal con una jornada marcada por el ambiente familiar, los paseos entre casetas y una gran afluencia de público desde el mediodía. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 24 de mayo, en el que también seguimos en directo el partido entre el Éibar y el Córdoba CF en Ipurúa, con los blanquiverdes buscando reaccionar tras el 2-0 al inicio de la segunda parte. Además, también te contamos el minuto a minuto de la última tarde en Los Califas con José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado en el cartel.

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