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La actualidad del domingo 24 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El ambiente del primer sábado de Feria en Córdoba, nuestra entrevista al obispo Jesús Fernández y los precios para comer y beber en El Arenal centran la actualidad de este domingo 24 de mayo

Cordobeses y turistas disfrutan en El Arenal de la primera jornada de día de la fiesta.

Cordobeses y turistas disfrutan en El Arenal de la primera jornada de día de la fiesta. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba vivió este sábado el primer gran día de su Feria de Mayo entre abanicos, brindis y sevillanas en un Arenal abarrotado desde el mediodía y marcado por el intenso calor. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 24 de mayo, en el que también publicamos una entrevista con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien defiende que la Mezquita-Catedral es “un símbolo muy potente de entendimiento entre culturas y religiones”. Además, repasamos cuánto cuesta este año disfrutar de la Feria, con rebujitos a 12 euros y menús que parten desde los 30 euros en muchas casetas y restaurantes del recinto.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Córdoba ciudad

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