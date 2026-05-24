Córdoba vivió este sábado el primer gran día de su Feria de Mayo entre abanicos, brindis y sevillanas en un Arenal abarrotado desde el mediodía y marcado por el intenso calor. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 24 de mayo, en el que también publicamos una entrevista con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien defiende que la Mezquita-Catedral es “un símbolo muy potente de entendimiento entre culturas y religiones”. Además, repasamos cuánto cuesta este año disfrutar de la Feria, con rebujitos a 12 euros y menús que parten desde los 30 euros en muchas casetas y restaurantes del recinto.

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