El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: "Te transportan directamente a Marruecos"

Quien recorra el barrio de San Basilio buscando los patios de Córdoba puede encontrarse con una sorpresa: un espacio que mezcla, sin esfuerzo aparente, la tradición cordobesa del patio abierto con la estética inconfundible de Chefchaouen, la ciudad norteafricana conocida precisamente como La Perla Azul de Marruecos.

Este es precisamente el nombre y la esencia del restaurante que una familia marroquí construyó aquí hace unos años y que transporta al comensal hasta la ciudad del norte de África a través de su comida y de sus rincones. "Es un lugar maravilloso, en el que puedes viajar a través de los sabores, de los olores y del ambiente", comentan quienes lo visitan.

La riqueza gastronómica de Córdoba, que se refleja en sus tabernas más tradicionales y en otras más modernas que han sabido perpetuar la esencia desde nuevos conceptos y que se concentra en zonas como la Judería, también se complementa con propuestas más exóticas como esta.

La Perla Azul, un viaje al norte de Marruecos

El corazón del local es su patio con fuente de agua. Las paredes de tonos azules y blancos, la disposición del espacio y los detalles decorativos remiten de forma inmediata a la medina de Chefchaouen, la ciudad encaramada en el Rif que cada año atrae a miles de viajeros por su cromatismo singular. "Te transportan directamente a Marruecos", aseguran los comensales. En Córdoba, sin embargo, ese ambiente se asienta sobre un tipo de espacio con siglos de historia propia: el patio andaluz.

Té marroquí en el patio de La Perla Azul. / Córdoba

El resultado es un diálogo entre dos culturas que, históricamente, nunca estuvieron del todo separadas. El barrio de San Basilio -donde se ubica el restaurante- es uno de los espacios más representativos de la arquitectura doméstica cordobesa, y convierte la visita a La Perla Azul en algo más que una salida gastronómica.

Cocina halal con recetas de origen familiar

La propuesta culinaria refleja esa misma voluntad de autenticidad. La carta gira en torno a platos de la cocina marroquí tradicional: el tajín de cordero, el cuscús, la pastela de pollo, el tajín de kefta y la musaka árabe. El restaurante opera bajo certificación halal.

La situación geográfica del restaurante lo coloca en un triángulo de alto valor turístico y patrimonial. Está en pleno barrio de San Basilio, a cinco minutos de las Caballerizas Reales y a diez minutos a pie de la Mezquita-Catedral de Córdoba.