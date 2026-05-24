El PSOE reclama el cierre del anillo verde del sur con fondos Edilquivir

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a defender en la comisión de seguimiento de los fondos Edilquivir la necesidad de impulsar el cierre del anillo verde de Córdoba por el Distrito Sur, una propuesta planteada por el PSOE durante la elaboración de estos fondos europeos y que supondría la creación de un gran parque en el entorno anexo a la autovía, conectando y completando el cinturón verde de la ciudad, según una nota remitida por parte del Grupo Municipal PSOE a los medios.

Espacio verde

Esta iniciativa fue trabajada junto al presidente del Consejo de Distrito Sur, Juan Moreno Mata, con el objetivo de dotar al sur de Córdoba de un espacio verde estratégico que contribuya a mejorar la calidad ambiental, la movilidad sostenible y la cohesión territorial de la ciudad.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha recordado que el Gobierno municipal adquirió el compromiso de ejecutar este proyecto a través de los remanentes económicos que pudieran generarse de los distintos proyectos EDILQUIVIR ya en marcha. “El compromiso existe y ahora lo que hace falta es voluntad política y planificación para que el cierre del anillo verde del sur no vuelva a quedarse en una promesa”, ha señalado.

Redacción del proyecto técnico

Ortiz ha insistido en que el principal paso pendiente es la definición y redacción del proyecto técnico, algo imprescindible para que pueda ejecutarse en cuanto existan remanentes disponibles. “No podemos permitir que se pierda ni un solo euro de los fondos europeos por no tener preparado el proyecto. Si el Gobierno municipal sabe que existe un compromiso, debe empezar ya a trabajar en su elaboración para que el Distrito Sur no vuelva a quedarse atrás”, ha afirmado.

El edil socialista ha defendido que el cierre del anillo verde supone una actuación “clave para avanzar hacia una Córdoba más sostenible, más habitable y más equilibrada territorialmente”, además de generar nuevos espacios de convivencia y zonas verdes para los barrios del sur de la ciudad.

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“El Distrito Sur necesita inversiones transformadoras y proyectos de futuro. El anillo verde no puede terminar antes de llegar al sur de Córdoba. Nuestra obligación es seguir proponiendo, vigilando y defendiendo que esta actuación se convierta en una realidad”, ha concluido Ortiz.