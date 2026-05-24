El PSOE pide al Gobierno de España que siga impulsando la BLET de Córdoba "como polo de atracción para empresas tecnológicas"

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en la que, entre otras cuestiones, plantea instar al Gobierno central a "potenciar la Red Industrial de Defensa de Andalucía, reconociendo la especificidad y la complementariedad tecnológica de las ocho provincias andaluzas dentro del Plan Estratégico de la Industria de Defensa".

Así se recoge en la primera de las propuestas incluidas en una PNL "relativa al impulso de la Estrategia Industrial de Defensa en Andalucía como proyecto integral de cohesión y desarrollo para sus ocho provincias", consultada por Europa Press.

La BLET de Córdoba y el Cetedex de Jaén, "polos de atracción" de empresas

Junto a dicha solicitud, el PSOE propone en esta iniciativa que el Congreso inste al Gobierno a poner en marcha el Cetedex en Jaén y la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) de Córdoba, "para que actúen como polos de atracción para empresas tecnológicas en el interior de la comunidad", así como a "consolidar el proyecto CEUS en Huelva".

Terrenos de La Rinconada donde se ubicará la BLET. / Manuel Murillo

De igual modo, el PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno a "integrar las capacidades en Inteligencia Artificial de Granada y Ciberseguridad de Málaga en los grandes programas nacionales", así como a "mantener la apuesta por el polo naval de Cádiz y el polo aeronáutico en Sevilla, garantizando una carga de trabajo estable que permita la modernización de la industria auxiliar en ambas provincias".

Impulso a la colaboración con la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de Almería

La iniciativa propone también que el Congreso inste al Gobierno a "impulsar la colaboración con la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión en Almería para la validación operativa de prototipos industriales desarrollados por empresas españolas, especialmente el 8x8".

Junto a todo ello, el PSOE plantea también que el Congreso inste al Gobierno a "continuar reforzando el liderazgo de España en el sector aeroespacial a través de la Agencia Española del Espacio, con sede en Sevilla".

Una "transformación profunda" de la industria de defensa

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, desde el Grupo Socialista parten de la premisa de que "la industria de defensa en España atraviesa un momento de transformación profunda", y Andalucía, "por su posición geográfica, sus infraestructuras y su capital humano, no es solo una pieza del sistema, sino el gran motor industrial del Sur de Europa".

Centro de mantenimiento de ruedas de El Higuerón, embrión de la BLET. / Manuel Murillo

Para el Grupo Socialista, "el desarrollo de esta industria debe responder a un modelo de vertebración territorial, donde las ocho provincias andaluzas participen de manera sinérgica en la autonomía estratégica de España".

Córdoba, en el "triángulo consolidado"

No obstante, la iniciativa socialista dedica comentarios a las ocho provincias, y al respecto pone de relieve que Cádiz, Sevilla y Córdoba "constituyen el triángulo consolidado de la construcción naval avanzada, el polo aeroespacial de referencia internacional y la vanguardia logística militar con la base del Ejército de Tierra".

Por su parte, Granada "lidera la Inteligencia Artificial aplicada y la fabricación de munición de alta tecnología", mientras que Jaén "se posiciona estratégicamente con el Cetedex (Centro de Ensayos de Alerta Temprana, Desminado y Tecnologías de la Defensa) en Linares, un referente en lucha contra drones y vehículos autónomos".

Málaga, un "cerebro digital" esencial para los sistemas de armas modernos

Málaga, por su lado, "se consolida como el cerebro digital, aportando a través de su Parque Tecnológico soluciones de ciberseguridad y microelectrónica esenciales para los sistemas de armas modernos"; Huelva es "clave por sus capacidades químicas y el proyecto de vuelos no tripulados (CEUS) en Moguer", mientras que Almería, "sede de la Legión, es el banco de pruebas real para la experimentación de nuevas doctrinas y equipos (Brigada Experimental)", detalla la iniciativa socialista.

La PNL del PSOE-A concluye que "este despliegue integral garantiza que la inversión en defensa no sea un compartimento estanco, sino una política tractora que genera riqueza, innovación y empleo digno en cada rincón de Andalucía".