Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 24 de mayo de 2026

Feria de Mayo

Segunda jornada de la Feria de Nuestra Señora de la Salud

Desde las 14.00 hasta las 17.00 habrá un maratón de coros rocieros, y a las 22.30 horas, actuará el grupo Conexión.

CÓRDOBA. Caseta Municipal Recinto Ferial del Arenal. Desde las 14.00 horas.

Musical

‘El fantasma de la ópera’

Inspirada en la novela homónima de Gaston Leroux de 1910, la obra de Andrew Lloyd Webber narra la historia de un misterioso enmascarado que habita en las profundidades de la Ópera de París, donde se obsesiona con la joven soprano Christine Daaé hasta el punto de utilizar métodos oscuros y tortuosos para potenciar su talento y asegurar su éxito.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 16.30 y 20.30 horas.

Feria de Mayo

Segundo fin de semana taurino

El coso de los Califas acogerá una corrida de toros de Domingo Hernández, en las que harán el paseíllo José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.