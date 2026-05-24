Y en el horizonte: municipales 2027

Aunque parece que hace una década, solo hace 7 días que los andaluces acudimos a votar. Será que la semana en la que Juanma Moreno ha activado la cuenta atrás para su investidura, hasta ha caído un expresidente como José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Será hasta eso, digo, para que nos parezca que han pasado diez años. Pero, ojo, no se distraigan con los farolillos que las andaluzas han dejado avisos a navegantes y toca hincar codos para las municipales de 2027. El tiempo apremia.

En la capital se mantiene sólido el bloque de las derechas: PP y Vox sumaron el 60% de los votos, frente a un PSOE que se juega el liderazgo de la izquierda y una izquierda alternativa que se ha fragmentado a su vez en dos: Por Andalucía y Adelante Andalucía. Así las cosas, con las municipales en el horizonte y las andaluzas en el retrovisor, en Córdoba se plantean dos incógnitas básicas: si José María Bellido repetirá mayoría absoluta y quién liderará la oposición real al PP: un PSOE reconstruido, una izquierda alternativa más fuerte o un Vox capaz de condicionar la gobernabilidad del Ayuntamiento desde la derecha, como está tratando de hacer en Andalucía.

Votos en la capital

El 17M, en Córdoba capital el PP obtuvo 82.014 votos y el 45,86%; el PSOE, 31.345 y el 17,52%; Vox, 25.095 y el 14,03%; Adelante Andalucía, 16.997 y el 9,50%; y Por Andalucía, 14.668 y el 8,20%. La participación fue del 68,61%, muy superior a la municipal de 2023. Entonces, el PP de Bellido logró 15 concejales con el 46,28% del escrutino; el PSOE 7, con el 21,84%; Por Andalucía, 4 con el 12,96%, y Vox, 3 ediles con el 11,94%.

Si como ejercicio aritmético, no como pronóstico, se trasladaran mecánicamente esos votos al Ayuntamiento, el reparto daría 15 concejales al PP, 5 al PSOE, 4 a Vox, 3 a Adelante Andalucía (que entraría en Capitulares) y 2 a Por Andalucía (marca actual de Hacemos Córdoba). Y, aunque no se deben hacer traslaciones de resultados, el indiscutible ganador en la capital, lo hizo. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, celebró el resultado como «el mejor en los últimos 15 años» y subrayó un hecho incontestable: que doblaron el voto de los socialistas. Pese al entendible triunfalismo, conviene recordar al PP varias obviedades: que los excelentes resultados de las autonómicas se deben, en buena parte, a la marca Juanma Moreno, y que no es lo mismo votar al que gestiona la sanidad, que, por ejemplo, la limpieza de las calles. Con todo, los populares aventajan a sus rivales en algo fundamental: tienen candidato y quiere serlo. José María Bellido ya ha dicho que se presentará a la reelección de un cargo que ostenta desde 2o19. Los socialistas, por contra, no solo no tienen candidato (aunque Victoria Fernández, diputada andaluza ya ha dicho que le gustaría serlo), sino que además sigue teniendo como portavoz a Antonio Hurtado, que anunció hace meses que no volvería a presentarse. Para colmo, y aunque aparcado por necesidades más apremiantes, tienen pendiente el debate sobre la secretaría provincial, después de que el PSOE-A desautorizara públicamente a Rafi Crespín a cuenta de las listas. Los resultados de los socialistas cordobeses han sido malos, pero no catastróficos (de hecho mantienen los tres diputados), a pesar de haber hecho una campaña sin pies ni cabeza, en la que por primera vez en la historia no vino ni la candidata, María Jesús Montero.

Trabajo por hacer para Vox y las izquierdas

En Vox también tienen trabajo que hacer de aquí a las municipales, ya que en breve se quedarán sin portavoz con el salto al Parlamento andaluz de Paula Badanelli. La formación aún no ha decidido si los diputados conservarán o no sus actas de concejales, ni quién será la cara del partido en las municipales. Desde luego el antecedente en este capítulo fue sorpresivo, ya que Vox relegó a Badanelli y puso de cabeza de cartel en 2023 a una cara completamente desconocida fuera y dentro de la formación, la de Yolanda Almagro, para tenerla que sustituir a los pocos meses del comienzo del mandato.

No menos trabajo tienen por delante las izquierdas a la izquierda del PSOE, que para empezar deben despejar la incógnita de con quién concurrirán a los comicios (si IU, Podemos y Sumar, con alguien menos o con alguien más) y bajo qué marca. La confluencia de izquierdas tendrá, además, que enfrentarse a la gran sorpresa de las autonómicas: Adelante Andalucía, que irá a las municipales surfeando la ola de éxito del 17M. Todo está por decidir, pero el tiempo pasa deprisa.