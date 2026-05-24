Los fallecidos en Córdoba el domingo 24 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 25 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Aurora Aranda Vizcaino

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Ángeles Martínez Herrera

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael García Andújar

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María Dolores Rivera Morón

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La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.