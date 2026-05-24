Una devoción con raíces
Córdoba vuelve a caminar tras María Auxiliadora
La Virgen recorre las calles en los 125 años de la presencia salesiana en la ciudad
Bajo un cielo todavía encendido por el calor de mayo, el Santuario de María Auxiliadora ha abierto su corazón para una de esas jornadas que no se cuentan: se rezan, se sienten y se guardan en la memoria.
Y además, no era un año cualquiera. La familia salesiana celebra los 125 años de presencia salesiana en Córdoba, siglo y cuarto de educación, fe y devoción bajo el amparo de María Auxiliadora. Una efeméride que ha llenado de emoción cada detalle de la jornada y daba aún más sentido al caminar de la Virgen por las calles cordobesas.
María Auxiliadora fue trasladada al patio del colegio salesiano, convertido por unas horas, como expresó el exaltador de este año, Salvador Fuentes, en «un templo vivo». A las ocho y media de la tarde, entre abanicos que combatían el calor y miradas clavadas en la imagen de la Virgen, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, ha presidido la eucaristía. Padres, antiguos alumnos, vecinos y devotos llenaban cada rincón del patio, todos rendidos a las plantas de la Madre salesiana.
Concluida la misa, ha comenzado a formarse el cortejo. Abriendo paso a la procesión han marchado las imágenes de Santo Domingo Savio y de San Juan Bosco. La cruz alzada avanzaba entre ciriales mientras las primeras notas musicales de la banda Caído Fuensanta anunciaban que Córdoba estaba a punto de reencontrarse con una de sus estampas más queridas.
La expectación crecía junto a la puerta del colegio, donde cientos de ojos aguardaban el instante exacto en que María Auxiliadora cruzara el umbral hacia la calle. La Virgen ha aparecido sobre su paso exornado con flores en tonos rosa palo. Lenta, majestuosa, ha avanzado en dirección al barrio de San Lorenzo, donde balcones y fachadas aparecían adornados con banderas y pancartas que proclamaban con orgullo: "Auxilio del barrio". Las calles se han ido llenando de música y devoción mientras la banda de música de la Esperanza envolvía la noche. Y en cada esquina, Córdoba ha vuelto a reconocerse salesiana, mariana y profundamente agradecida por estos 125 años de presencia salesiana que han dejado una huella imborrable en el alma de Córdoba.
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