CCOO asegura que Córdoba pierde médicos por los malos contratos y el exceso de trabajo

El sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Córdoba manifiesta a través de una nota remitida a los medios su "profunda indignación ante la alarmante situación de la atención primaria en el Distrito Sanitarios Córdoba-Guadalquivir. El fracaso a la hora de contratar médicos de familia demuestra que el actual modelo está agotado y hace huir al personal, una situación límite que lleva al sindicato a exigir la dimisión inmediata de la gerente del Distrito Sanitario, Ana Leal".

"Desastre"

Para CCOO, los últimos datos de contratación son "un desastre. En la convocatoria del 13 de mayo de 2026, para cubrir 24 plazas en el Distrito Córdoba, solo se presentaron cinco candidatos y finalmente solo cuatro han decidido quedarse. En el Área Sanitaria Guadalquivir, de 22 plazas ofertadas, únicamente han optado tres profesionales. Esto no es un hecho aislado: en marzo, de 22 plazas, se inscribieron seis médicos, y uno de ellos renunció formalmente nada más conocer las malas condiciones que le imponían".

La fuga de profesionales afecta especialmente a los nuevos médicos que terminan su formación. Según relata uno de ellos antes de marcharse a otra comunidad, “no me merece la pena quedarme aquí. Nos ofrecen contratos de pena, nos obligan a hacer consultas en el centro de salud y a la vez guardias muy malas, con un exceso de trabajo que es inasumible. En cualquier otra provincia o comunidad autónoma estaré mucho mejor”.

CCOO recuerda que ya se avisó a la Dirección de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir a través de la Junta de Personal de que esto pasaría en un breve periodo de tiempo. "La Gerencia impuso la apertura de un nuevo punto de urgencias en la capital cordobesa basándose solo en suposiciones, cargando aún más a unos médicos que ya están al límite y agotados", se afirma en el comunicado.

"Falta de organización"

La falta de organización obliga a los médicos a realizar guardias obligatorias además de atender a sus pacientes habituales en el cupo. Esta doble carga obligatoria resulta brutal, prosigue la nota. El sindicato sostiene que muchos profesionales preferirían centrarse solo en hacer guardias si se les diera la opción, y otros preferirían dedicarse exclusivamente a la atención primaria en consulta. Sin embargo, al obligarles a compaginar ambas tareas de forma forzosa, la gran mayoría prefiere elegir otras opciones fuera de nuestra provincia en cuanto tienen la oportunidad.

La población cordobesa sufre directamente las consecuencias: al faltar médicos por el mal trato institucional, es mucho más difícil conseguir una cita, los centros de salud se saturan y las listas de espera siguen aumentando sin control.

Ante esta deriva inaceptable, CCOO exige de forma inmediata la dimisión inmediata de la gerente del Distrito Sanitario, como máxima responsable de una nefasta gestión con la que está contribuyendo al desmantelamiento la sanidad cordobesa. Igualmente, el sindicato reclama el fin de la obligación de simultanear el trabajo de consulta con las guardias estructurales. En este sentido, hace hincapié en que debe permitirse la flexibilidad laboral, es decir, que los profesionales que así lo deseen puedan optar únicamente por hacer guardias, y que otros puedan dedicarse en exclusiva a la atención primaria, en lugar de asfixiarles obligándoles a hacer las dos cosas.

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Igualmente, CCOO pide mejorar los contratos y estabilizar las condiciones de trabajo que se ofrecen a las y los médicos de familia, así como transparencia y autocrítica por parte de la Junta de Andalucía ante el fracaso constante de sus ofertas de empleo.