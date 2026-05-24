La entidad Cáritas Diocesana de Córdoba ha presentado su Campaña de Caridad 2026 bajo el lema Elige amar. Elige comunidad; una "invitación a construir una sociedad más humana, fraterna y cercana frente a la indiferencia y el individualismo", y que un año más coincide con el domingo de Pentecostés.

La campaña, explica Cáritas en una nota de prensa, busca "sensibilizar sobre la importancia del encuentro, el cuidado mutuo y la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que están pasando una situación de vulnerabilidad, poniendo en el centro la fuerza transformadora de la comunidad". A través de esta iniciativa, Cáritas Diocesana de Córdoba "anima a toda la ciudadanía, parroquias, voluntariado, jóvenes y familias a implicarse activamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna".

Pequeños gestos cotidianos que "transforman vida y generan esperanza"

Elige amar. Elige comunidad quiere recordar que "pequeños gestos cotidianos pueden transformar vidas y generar esperanza en quienes más lo necesitan". Desde la acogida, la escucha y el acompañamiento, Cáritas Diocesana de Córdoba "continúa trabajando cada día junto a las personas más vulnerables".

Cáritas Diocesana de Córdoba llama a la ciudadanía a construir una "sociedad humana y fraterna" frente al individualismo. / CÓRDOBA

Varios actos abiertos a la sociedad cordobesa

Con motivo de la celebración del Corpus Christi, la campaña contará con diferentes actos abiertos a toda la sociedad cordobesa "y de forma especial a la comunidad cristiana y a la gran familia de Cáritas".

Así, el miércoles 3 de junio, a las 20.00 horas, se celebrará una vigilia de oración en la Capilla del Seminario Mayor. El jueves 4 de junio, a las 08.45 de la mañana, habrá una misa de envío de voluntarios para la cuestación en la parroquia de San Nicolás, "para posteriormente salir a la calle con nuestra hucha en la tradicional cuestación del jueves de Corpus por la tarde". Ese mismo jueves, a las 18.30 horas, la Catedral acogerá la solemnidad del Corpus Christi y una procesión de Jesús Sacramentado en la Custodia de Arfe, que saldrá a las calles de la ciudad.

Tal y como dice el lema de la visita del Papa León XIV a España, Alzad la mirada, desde Cáritas Diocesana de Córdoba se ha animado a los cordobeses a “alzar la mirada para darnos cuenta de que no caminamos solos, que nos necesitamos como comunidad, y que no podemos aislarnos, y que la estancia de España del Santo Padre, coincidiendo con la Festividad del Corpus, nos sirva para poner en valor la acción social de Cáritas Diocesana de Córdoba en la comunidad cristiana y nos anime a colaborar en las colectas diocesanas del fin de semana”.

Preparación de la memoria 2025, que reflejará el impacto humano de la entidad

Además, durante esa semana, la entidad caritativa y social de la Iglesia en Córdoba dará a conocer los principales datos de su Memoria 2025, "reflejo del impacto social y humano de la labor realizada gracias al apoyo de voluntarios, socios, donantes y colaboradores".

Desde la entidad caritativa y social de la Iglesia ya se han abierto los diferentes canales para realizar donativos de esta campaña del Corpus 2026. En concreto, bizum con el código 33581, un número de cuenta (ES67 2095 4408 5091 5651 3781) y a través de la web caritascordoba.es/donación.