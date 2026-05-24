Sucesos
Los bomberos rescatan en camilla a un senderista herido cerca de Santo Domingo, en la sierra de Córdoba
Los efectivos del SPEIS entablillaron la pierna a la víctima y la llevaron hasta la ambulancia, a unos 200 metros, para su traslado al Reina Sofía
Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba han rescatado este sábado a un senderista que, presuntamente, se habría fracturado una rodilla en el entorno de la Ermita de Santo Domingo. El incidente tuvo lugar alrededor de las 10.44 horas y movilizó a los bomberos del parque del Granadal.
La víctima presentaba lesiones en la rodilla derecha y los efectivos desplazados tuvieron que inmovilizarle, entablillándole la pierna. Para ello, utilizaron una férula neumática. En el rescate emplearon una camilla nido. Desde este servicio concretan que el porteo fue realizado por cinco efectivos y el recorrido presentaba distintos niveles de peligro, lo que les obligó a emplear distintas técnicas.
En el último tramo usaron una línea de seguridad por el gran desnivel que presentaba el terreno. Finalmente, los rescatadores alcanzaron la ambulancia, estacionada a unos 200 metros del lugar donde se hallaba el hombre accidentado. La víctima fue trasladada al hospital Reina Sofía para recibir asistencia médica.
- Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
- Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
- Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
- De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
- Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa