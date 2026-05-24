Los bomberos rescatan en camilla a un senderista herido cerca de Santo Domingo, en la sierra de Córdoba

Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba han rescatado este sábado a un senderista que, presuntamente, se habría fracturado una rodilla en el entorno de la Ermita de Santo Domingo. El incidente tuvo lugar alrededor de las 10.44 horas y movilizó a los bomberos del parque del Granadal.

La víctima presentaba lesiones en la rodilla derecha y los efectivos desplazados tuvieron que inmovilizarle, entablillándole la pierna. Para ello, utilizaron una férula neumática. En el rescate emplearon una camilla nido. Desde este servicio concretan que el porteo fue realizado por cinco efectivos y el recorrido presentaba distintos niveles de peligro, lo que les obligó a emplear distintas técnicas.

Un bombero de Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

En el último tramo usaron una línea de seguridad por el gran desnivel que presentaba el terreno. Finalmente, los rescatadores alcanzaron la ambulancia, estacionada a unos 200 metros del lugar donde se hallaba el hombre accidentado. La víctima fue trasladada al hospital Reina Sofía para recibir asistencia médica.