Los bomberos de Córdoba sofocan un incendio junto al cementerio de San Rafael

Un incendio de pastos originado este domingo en las inmediaciones del cementerio de San Rafael, en Córdoba, ha movilizado a los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). Fuentes consultadas por este periódico detallan que el fuego ha afectado a una zona donde se encuentran eucaliptos, en un extremo del camposanto.

En concreto, el incidente ha acontecido en la calle Solares de San Rafael y se ha detectado en torno a las 17.30 horas. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque del Granadal y su intervención ha finalizado a las 17.55 horas. Según las mismas fuentes, el incendio, que es recurrente en el lugar, solo habría afectado al pasto.

No obstante, ha generado un olor a humo intenso, perceptible desde diferentes puntos de la avenida de Libia y otros barrios colindantes. La calle Solares de San Rafael es paralela a la calle de La Oficina, localiza en el barrio de Cañero. En las proximidades se ubican, entre otros edificios, viviendas, una zona de aparcamiento (que dé a la avenida de Libia), un parque infantil y un skatepark.