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Tragedia ferroviaria

La Asociación de Víctimas de Adamuz comparece este lunes en la Comisión de investigación del Senado

El presidente del colectivo, Mario Samper, participará en la iniciativa impulsada para esclarecer los accidentes de Adamuz y de Gelida

Mario Samper atiende a la prensa en una imagen de archivo.

Mario Samper atiende a la prensa en una imagen de archivo. / EFE

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), Mario Samper, comparecerá este lunes, 25 de mayo, en la Comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, que se desarrolla en el Senado desde el 26 de abril pasado, tras los accidentes registrados en la referida localidad cordobesa y en Gelida (Barcelona).

En un comunicado, el colectivo afirma este domingo que la comparecencia en la Cámara alta supone "un importante avance en su labor de visibilidad, esclarecimiento de los hechos y asunción de responsabilidades". De esta forma, detalla que el Senado ha acordado citar a su presidente, Mario Samper, después de las solicitudes que han realizado.

Mario Samper acudirá asistido por el abogado Antonio Benítez, director de Administrativando Abogados, el despacho que defiende a la asociación. La comparecencia tendrá lugar mañana a las 10:30 horas. El colectivo valora que constituye "un paso significativo para que las víctimas puedan tener voz en una de las más altas instituciones del Estado".

En esta línea, detalla que la comparecencia se desarrollará según el formato de pregunta-respuesta. Los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión formularán sus preguntas, comenzando por el grupo proponente, el PP, seguido de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor representación. Cada portavoz dispondrá de un máximo de 50 minutos para formular sus preguntas.

Noticias relacionadas y más

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz valora esta comparecencia como un reconocimiento al esfuerzo de los afectados y también como "un avance en la búsqueda de la verdad y en el compromiso de que situaciones como la ocurrida no vuelvan a repetirse".

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