Córdoba vive este sábado el primer gran día de su Feria de Mayo entre abanicos, brindis y sevillanas en un Arenal abarrotado desde el mediodía y marcado por el intenso calor. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 23 de mayo, en el que también seguimos la evolución del incendio forestal declarado en Adamuz, donde el Infoca ha duplicado los esfuerzos por tierra y ha movilizado helicópteros pesados para intentar controlar las llamas. Además, repasamos en directo la corrida de rejones en Los Califas con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández como protagonistas del cartel.

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