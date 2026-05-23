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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El ambiente del primer sábado de Feria en Córdoba, el operativo desplegado contra el incendio de Adamuz y la tarde de rejones en Los Califas centran la actualidad de este sábado

Primer sábado de Feria de Córdoba

Primer sábado de Feria de Córdoba / Manuel Murillo / 5

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba vive este sábado el primer gran día de su Feria de Mayo entre abanicos, brindis y sevillanas en un Arenal abarrotado desde el mediodía y marcado por el intenso calor. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 23 de mayo, en el que también seguimos la evolución del incendio forestal declarado en Adamuz, donde el Infoca ha duplicado los esfuerzos por tierra y ha movilizado helicópteros pesados para intentar controlar las llamas. Además, repasamos en directo la corrida de rejones en Los Califas con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández como protagonistas del cartel.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

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En directo | Corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández

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