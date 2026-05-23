Córdoba dio anoche el pistoletazo de salida a la Feria de Mayo con un emotivo homenaje a los profesionales y servicios de emergencia que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz, encargados este año del tradicional alumbrado inaugural en El Arenal. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 23 de mayo, en el que también repasamos la corrida de toros en Los Califas, donde la solvencia y el buen concepto de Borja Jiménez y Víctor Hernández chocaron finalmente con el acero. Además, volvemos sobre la macrocausa de la Fénix, dos décadas después, con los joyeros absueltos que continúan su batalla judicial y fiscal con Hacienda.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Sucesos

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes