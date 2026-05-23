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La actualidad del sábado 23 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El arranque de la Feria de Córdoba, la crónica taurina en Los Califas y las consecuencias judiciales de la macrocausa de la Fénix centran el inicio de la jornada

Fuegos artificiales descorchando anoche la Feria de Córdoba.

Fuegos artificiales descorchando anoche la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba dio anoche el pistoletazo de salida a la Feria de Mayo con un emotivo homenaje a los profesionales y servicios de emergencia que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz, encargados este año del tradicional alumbrado inaugural en El Arenal. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 23 de mayo, en el que también repasamos la corrida de toros en Los Califas, donde la solvencia y el buen concepto de Borja Jiménez y Víctor Hernández chocaron finalmente con el acero. Además, volvemos sobre la macrocausa de la Fénix, dos décadas después, con los joyeros absueltos que continúan su batalla judicial y fiscal con Hacienda.

Además, destacamos estas otras noticias:

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