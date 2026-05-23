La actualidad del sábado 23 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El arranque de la Feria de Córdoba, la crónica taurina en Los Califas y las consecuencias judiciales de la macrocausa de la Fénix centran el inicio de la jornada
Córdoba dio anoche el pistoletazo de salida a la Feria de Mayo con un emotivo homenaje a los profesionales y servicios de emergencia que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz, encargados este año del tradicional alumbrado inaugural en El Arenal. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 23 de mayo, en el que también repasamos la corrida de toros en Los Califas, donde la solvencia y el buen concepto de Borja Jiménez y Víctor Hernández chocaron finalmente con el acero. Además, volvemos sobre la macrocausa de la Fénix, dos décadas después, con los joyeros absueltos que continúan su batalla judicial y fiscal con Hacienda.
- Córdoba alumbra la Feria de Mayo de la mano de los que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz
- La solvencia de Borja Jiménez y Víctor Hernández termina en el acero
- Los joyeros absueltos en la macrocausa de la Fénix siguen su batalla con Hacienda 20 años después
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- Antes del alumbrado, El Arenal ya era fiesta: así vive Córdoba su primera noche de Feria
- Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este sábado en El Arenal
- Los carruajes toman la ciudad este sábado como antesala del primer gran día de la Feria de Córdoba
- TOROS | Quién torea hoy, sábado 23 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, horario y todos los detalles
Sucesos
- Trasladan al hospital a un herido por un accidente en La Torrecilla entre un coche y una motocicleta
- Sofocan un incendio en la zona de María la Judía de Córdoba junto a una escuela de idiomas
Córdoba ciudad
- Más de 3.300 opositores se presentan en Córdoba a las 18.000 plazas de empleo público de la Administración del Estado
Provincia
- Cheques-bebé, la última 'receta' contra la despoblación: así son las ayudas en municipios de Córdoba
- La ONG La Otra Orilla alerta sobre el uso racista y xenófobo del incendio ocurrido en el lavadero abandonado de Palma del Río
Cultura
Deportes
- El Real Priego Fundación Kutxabank conquista Europa para firmar el título más importante de su historia
- El Córdoba CF desafía su maldición en Ipurúa: último viaje lejos de El Arcángel y una deuda histórica pendiente
- Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
- Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
- Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
- Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
- Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
- De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
- Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Cheques-bebé, la última 'receta' contra la despoblación: así son las ayudas en municipios de Córdoba
Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este sábado en El Arenal
Una feria más inclusiva y accesible cada año
Ofrecido por