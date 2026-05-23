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El PSOE de Córdoba exige mejoras en la planificación de Aucorsa para la Feria de Mayo

Isabel Bernal reclama mejoras en la compra de los tickets para agilizar el acceso de las largas colas a los autobuses

Autobús de Aucorsa en la parada junto a El Arenal en una Feria anterior.

Autobús de Aucorsa en la parada junto a El Arenal en una Feria anterior. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La concejala socialista en Córdoba Isabel Bernal reclamó este sábado mejoras en la planificación de la empresa municipal de autobuses urbanos, Aucorsa, durante la Feria de Córdoba, toda vez que "en las últimas ediciones festivas se han venido dando situaciones en las que se ha desbordado la afluencia de usuarios de en determinados días y tramos horarios", según informó el Grupo Municipal Socialista en una nota de prensa.

Largas colas

Esta situación, según la edil, ha dado lugar a algunas incidencias que fueron reclamadas por el Grupo Municipal Socialista. En el último consejo del pasado jueves 21 de mayo, por ejemplo, el PSOE reclamó mejoras en la compra de los tickets para agilizar el acceso de las largas colas al autobús, colas que, en algunos momentos, supusieron un verdadero colapso de vehículos, taxis y usuarios del transporte público.

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Un autobús de Aucorsa, en una Feria anterior. / AJGONZALEZ

 Bernal también ha solicitado mejoras a Aucorsa en el servicio de la periferia, así como el refuerzo en las líneas ya saturadas, como son la línea 7 y 3. “Desde el PSOE creemos necesario que se haga una mejor planificación de la comunicación por transporte público urbano con el recinto ferial, por el beneficio de las y los cordobeses y de todos los visitantes de la Feria de Córdoba”, concluyó.

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