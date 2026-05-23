El parking subterráneo de Vallellano, más cerca: el Ayuntamiento de Córdoba ya tiene empresa para las catas arqueológicas

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado un nuevo paso en la tramitación del futuro parking subterráneo de Puerta de Córdoba, el aparcamiento proyectado en la confluencia de las avenidas de Vallellano y del Aeropuerto. La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar a la empresa Salsumtur los trabajos arqueológicos previos necesarios para avanzar en una de las grandes infraestructuras de movilidad anunciadas por el alcalde, José María Bellido.

Según el acta de la reunión celebrada el pasado 8 de mayo, la oferta presentada por Salsumtur ha sido considerada la mejor del procedimiento, con una puntuación de 100 puntos y una propuesta económica de 105.166 euros, sin IVA. La empresa se ha impuesto a Arqueoeficiencia y Arqueobética en un procedimiento abierto simplificado.

El contrato, que salió a licitación por 135.516 euros, IVA incluido, contempla la realización de la actividad arqueológica puntual necesaria para comprobar la viabilidad definitiva del futuro aparcamiento subterráneo. La actuación se enmarca dentro de los trabajos previos del proyecto denominado Puerta de Córdoba.

La empresa tendrá que presentar la documentación definitiva y la garantía económica antes de la adjudicación formal del contrato. Si completa correctamente este trámite en el plazo de siete días hábiles, Urbanismo procederá a adjudicar definitivamente los trabajos.

Terrenos donde están previstos los aparcamientos subterráneos de Vallellano. / Diario Córdoba

Cinco sondeos arqueológicos

La intervención prevista incluye la ejecución de cinco sondeos arqueológicos de diez metros de largo por cuatro de ancho, repartidos en distintas zonas ajardinadas del entorno para minimizar el impacto sobre el tráfico. En total se excavarán 200 metros cuadrados.

La profundidad de las excavaciones dependerá de la localización del sustrato geológico considerado arqueológicamente estéril, según recoge la documentación técnica.

Estos trabajos llegan después de que en 2024 ya se realizara un estudio geotécnico y de afección a infraestructuras para analizar la viabilidad del proyecto y los riesgos patrimoniales existentes.

La opción con menor riesgo arqueológico

Los estudios previos manejaron tres posibles ubicaciones para el parking dentro del amplio entorno comprendido entre el Paseo de la Victoria y las avenidas de República Argentina, Aeropuerto y Vallellano.

Finalmente, el Ayuntamiento optó por la alternativa que presentaba menor riesgo arqueológico y menos afección a los servicios urbanos existentes, además de mantener una posición estratégica respecto a otros aparcamientos próximos, como los de La Victoria y la avenida del Aeropuerto.

La ubicación elegida se sitúa en la confluencia de Vallellano y Aeropuerto, extendiéndose desde el entorno de la comisaría hasta la esquina de Virgen del Perpetuo Socorro. Las otras dos opciones quedaron descartadas por su elevado riesgo arqueológico. Una de ellas se planteaba frente al hotel Eurostars Palace, entre las dos medias glorietas donde realizan parada los autobuses urbanos.

Un proyecto anunciado en 2019

El parking Puerta de Córdoba fue uno de los proyectos anunciados por José María Bellido durante la campaña electoral de 2019. Entonces se planteaba inicialmente una ubicación más cercana a República Argentina y una capacidad aproximada de 700 plazas.

El aparcamiento tendrá carácter disuasorio, con el objetivo de que los conductores dejen allí sus vehículos antes de acceder al centro de la ciudad, reduciendo así tráfico y emisiones contaminantes en el entorno histórico y comercial.

Sondeos realizados en 2024. / AJ González

El Ayuntamiento llegó incluso a presentar el proyecto a las ayudas europeas Next Generation, aunque finalmente no obtuvo financiación, al igual que ocurrió con el aparcamiento planteado junto a la plaza de toros.