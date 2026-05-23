Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 23 de mayo de 2026

Feria de Mayo

XII Exhibición de Carruajes de Tradición

La jornada reunirá a una quincena de carruajes tradicionales que recorrerán distintos puntos emblemáticos de la ciudad. A las 11.30, los carruajes participantes se concentrarán en el Paseo de la Ribera, donde permanecerán expuestos para que el público pueda contemplarlos. A las 12.00, comenzará la exhibición en la explanada de los Jardines del Alcázar, donde se presentarán uno a uno los carruajes participantes, explicando sus características, tipos de enganches, guarniciones y detalles históricos. De manera simultánea, se celebrará una Misa Solemne oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Fernández González, Obispo de Córdoba en la Ermita de la Virgen de la Salud. A continuación, a las 13.30, los carruajes iniciarán el traslado del estandarte de la Virgen de la Salud hasta el Real de la Feria, y para finalizar, a las 14.30 horas, se continuará con un recorrido por el Paseo de Caballos poniendo el broche final al acto.

CÓRDOBA. Paseo de la Ribera. A partir de las 11.30 horas.

Feria de Mayo

Comienzan las actividades musicales en la Caseta Municipal

Desde las 15.00 hasta las 19.00 tendrá lugar un maratón de coros rocieros del XXVIII Encuentro Rociero Camino del Arenal. A las 22.00, la orquesta Banda Imposible actuará en directo; a las 23.00, habrá un concierto de Las Rodes; a las 00.00, entre el puente del Arenal y el puente de la autovía, se podrá disfrutar de una exhibición de fuegos artificiales; a continuación, a las 00.30, tocará en directo el grupo Tocata, y para terminar, volverá a actuar la orquesta Banda Imposible.

CÓRDOBA. Caseta Municipal. Recinto de El Arenal. Desde la 15.00 horas.

Visitas guiadas

‘Averroes y la Córdoba Almohade’

Con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes, el Museo Arqueológico de Córdoba organiza visitas guiadas a la exposición temporal Universo Averroes. Bronce y plata en la Córdoba almohade. Es necesaria la inscripción previa.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 11.00 horas.

Feria de mayo

Corrida de rejones

La corrida contará con toros de Benítez Cubero-Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Plaza de Toros de Los Califas. Avda. Gran Vía Parque, s/n. 19.00 horas.

Musical

‘El fantasma de la ópera’

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, la obra de Andrew Lloyd narra la historia de un misterioso enmascarado que habita en las profundidades de la Ópera de París.