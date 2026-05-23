La historia detrás de una de las esculturas romanas más enigmáticas de Córdoba (y que puede verse en el Museo Arqueológico)

No es la pieza más grande ni la más famosa. Tampoco la más fotografiada. Pero en una de las salas del Museo Arqueológico de Córdoba se esconde una de las piezas más extrañas y fascinantes de toda la provincia. Se trata del Mitra de Cabra, una escultura romana del siglo II realizada en mármol blanco y única en su tipo en toda la península ibérica. Y no solo por su conservación, sino por lo que representa: un culto prácticamente desaparecido y durante siglos envuelto en misterio.

A primera vista puede desconcertar. Un joven con gorro frigio, una postura firme, un toro sometido bajo su cuerpo y una escena que parece violenta, casi ritual. No es una representación cualquiera.

Un hallazgo casual que cambió la historia

La historia de esta pieza comienza lejos de las vitrinas de un museo. Fue descubierta en 1951, en una huerta de Cabra, a apenas 70 centímetros de profundidad, mientras un agricultor araba la tierra.

Durante un tiempo, la escultura permaneció oculta, sin que sus descubridores supieran exactamente qué habían encontrado. Finalmente, acabaría en manos del Ayuntamiento y, poco después, sería donada al museo cordobés, donde fue restaurada y sigue expuesta hoy.

Vista aérea de la villa del Mitra, en Cabra. / Córdoba

Aquel hallazgo no fue aislado. En la misma zona aparecieron otras piezas romanas y se identificó una antigua villa, conocida hoy como la villa del Mitra. Décadas después, en 2023, ese lugar volvería a sorprender. Allí se descubrió un mitreo, un templo dedicado a este dios, el único de Andalucía.

Un dios oriental en la Córdoba romana

La escultura representa a Mitra, una divinidad de origen persa adoptada por el Imperio Romano. La escena es clara y simbólica. El dios sacrifica a un toro, en lo que se conoce como tauroctonía.

Pero no es solo una escena violenta. Es un relato completo sobre la creación del mundo. De la sangre del toro bebe el perro; el escorpión ataca, la serpiente interviene… y de ese acto surgen la vida, los animales y la naturaleza. Todo ocurre sobre una base rocosa que simboliza una cueva sagrada.

Este tipo de representaciones eran habituales en el mitraísmo, una religión muy extendida entre soldados y funcionarios romanos entre los siglos I y IV, pero rara vez se han conservado con este nivel de detalle. De hecho, esta es la única escultura de bulto redondo de este tipo en toda Hispania.

Un conjunto único en España

Lo que hace aún más especial al Mitra de Cabra no es solo la pieza en sí, sino el contexto en el que apareció.

En España apenas se han encontrado otros tres mitreos (en Mérida, Lugo y Tarragona), pero el caso cordobés es único: aquí han aparecido el templo y la escultura en el mismo lugar. Una coincidencia excepcional que, según los expertos, no se da en ningún otro punto de las antiguas provincias romanas.

Vista del yacimiento de la villa del Mitra en Cabra. / Córdoba

Ese hallazgo refuerza la idea de que la Córdoba romana no solo fue un centro político y económico, sino también un espacio donde convivieron creencias muy diversas, incluso aquellas que más tarde serían perseguidas y olvidadas.