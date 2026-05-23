Hallados restos arqueológicos islámicos en la avenida Medina Azahara de Córdoba: las hipótesis sobre su significado

La tierra ha vuelto a hablar en Córdoba. Restos islámicos, datados posiblemente en el siglo X, han aflorado durante los trabajos arqueológicos realizados en un pequeño solar de la avenida Medina Azahara donde está prevista la construcción de viviendas.

Aunque todo está en una fase inicial, fuentes de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía han asegurado a este periódico que se trata de unos restos de «cronología medieval islámica». Urbanismo, por su parte, concreta que estos vestigios, de época califal, son del siglo X.

Un hombre pasea junto a los restos de avenida Medina Azahara. / Víctor Castro

Todavía habrá que realizar el análisis de los restos hallados

La empresa que se encarga de las labores arqueológicas, Rusafa Arqueología, confirma que lo hallado es de origen islámico, sin especificar de momento el tipo de estructura que se ha encontrado. Lo que explican desde la empresa es que todavía queda realizar el trabajo de análisis de lo recuperado y de las propias estructuras.

Tal y como detalla Rusafa a través de sus redes sociales, fue a mediados de abril cuando comenzó la actividad arqueológica preventiva tipo sondeo en este solar de Medina Azahara, situado a la altura del número 83 de la avenida.

Podría ser el jardín de una casa andalusí

Urbanismo considera que los restos hallados en el solar de Medina Azahara podrían corresponderse con el «jardín de una casa andalusí» del siglo X, es decir, un espacio que en su época sirvió de patio de una vivienda, con gran protagonismo del agua y la sombra y con un diseño con cierta simetría. Esta máxima que adelanta Urbanismo, de momento, no ha sido confirmada por la empresa encargada de las excavaciones.

Restos arqueológicos en la avenida Medina Azahara. / Víctor Castro

Cultura no desvela aún qué pasará con estos restos, ya que asegura que no ha recibido aún la memoria de lo excavado y que el hallazgo está en proceso de valoración. La empresa encargada de las labores arqueológicas explica que el informe aún no está redactado, ya que antes debe terminar con el trabajo de interpretación para luego abordar la propuesta de conservación. Pese a ello, Urbanismo avanza que los restos hallados se conservarán bajo la losa de cimentación que se ejecute dentro de la obra del edificio de viviendas.