Una feria más inclusiva y accesible cada año

Hacer de Córdoba un lugar más accesible e inclusivo es clave para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a los espacios públicos. Con este propósito, el Ayuntamiento de Córdoba ha implementado un conjunto de medidas en la Feria de Nuestra Señora de la Salud para asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de este evento de manera autónoma, segura, sin barreras y con igualdad de oportunidades.

Estas medidas reflejan la apuesta del Ayuntamiento por una Feria sin barreras.

Estas medidas de accesibilidad están dirigidas a personas con discapacidad visual, movilidad reducida, personas sordas o con discapacidad auditiva, personas con trastornos del espectro autista (TEA) y menores con diferentes discapacidades.

Aseo ostomizado en la Feria. / Ayuntamiento de Córdoba

Personas con discapacidad visual

Toda la publicidad de la Feria incluye un código Navilens para que las personas ciegas o con resto de visión puedan acceder a la información básica. Además, en la calle del Potro, dentro de El Arenal, existe una zona con pavimento podotáctil direccional para que las personas que utilicen bastón blanco, o bastón blanco y rojo para quienes tienen sordoceguera, puedan desplazarse de forma segura por toda la calle.

Personas con movilidad reducida

Incluye medidas relacionadas con el estacionamiento, el acceso, los aseos y los trenes neumáticos. «Estamos convencidos de que no hay ningún modelo de feria en España que tenga integrada, en todas las casetas, la adaptación para personas con movilidad reducida», explica Bernardo Jordano, delegado de Inclusión, Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento.

Para los vehículos de personas con discapacidad que posean la tarjeta azul de estacionamiento se han habilitado dos zonas reservadas y señalizadas con vigilancia junto a la Ciudad del Feriante y a espaldas del estadio, de carácter gratuito. La entrada a ambas zonas se realiza por la calle José Ramón García Fernández.

Por otro lado, las casetas disponen de rampa de acceso en la entrada, de un tramo de barra baja y de un aseo adaptado para usuarios en silla de ruedas.

Tramo de barra baja en una de las casetas. / Manuel Murillo

Además de los aseos adaptados en las casetas, se han habilitado dos junto a la calle del Infierno; uno para hombres, a la altura de la calle de las Tendillas, y otro para mujeres, a la altura de la calle del Puente Romano; tres a lo largo de la calle Guadalquivir, en la intersección con la calle Medina Azahara, la calle Corredera, la calle Alcázar y la calle Judería; y uno junto al punto de información que hay tras la portada. También existe otro aseo totalmente accesible frente a la caseta municipal, que incluye un módulo para personas ostomizadas.

Clave El baño para personas ostomizadas solo está presente en Jerez y en Córdoba. En nuestra ciudad, el aseo tiene aire acondicionado y cuenta con un servicio de limpieza permanente.

Sadeco también ha instalado cinco aseos adaptados. Están repartidos por todo el recinto ferial: dos se ubican en las calles transversales de la Feria, la calle Alcázar y la calle Judería; uno en la zona de concentración juvenil, otro en la glorieta frente al Centro Comercial El Arcángel y otro en las inmediaciones de la caseta municipal.

Por último, cada tren neumático dispone de dos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. En total hay tres trenes y se ubican tras la portada de la Feria, y frente a la caseta municipal.

Personas sordas o con discapacidad auditiva

En el puesto de Cruz Roja existe un servicio de videointerpretación en Lengua de Signos Española a través del sistema SVisual. También se ha instalado en las tabletas del voluntariado de Protección Civil para que las personas sordas puedan usarlas en caso de necesidad.

Chalecos vibratorios utilizados durante la Feria. / Ayuntamiento de Córdoba

Para personas usuarias de audífonos o con implante coclear se ha instalado un bucle magnético individual en el puesto de Cruz Roja y en la taquilla de Aucorsa. Además, se facilita el uso de chalecos vibratorios, cedidos por el IMAE, e intérprete de lengua de signos para diferentes actuaciones en la caseta municipal. A nivel nacional y en eventos de este tipo, no es habitual encontrar estas medidas.

Personas con trastorno del espectro autista (TEA)

El lunes 25 y el martes 26 de mayo, de 16.00 a 21.00 horas, se limita o elimina el volumen del hilo musical de la calle del Infierno. El objetivo es que los niños y niñas con trastornos del espectro autista puedan disfrutar de las atracciones con sus familiares.

Calle del Infierno en la Feria 2025. / A. J. González

Menores con diferentes discapacidades

Algunas atracciones tienen acceso prioritario para los menores de 18 años con discapacidad. Y es que para poder disfrutar de este acceso prioritario, las personas usuarias deben presentar la tarjeta original acreditativa del grado de discapacidad. Además, cada menor debe ir acompañado de un adulto.

Indicación del acceso prioritario en una atracción. / Ayuntamiento de Córdoba

El acceso prioritario se realizará por la entrada principal o por la salida, según se indique, mostrando la tarjeta acreditativa del menor al personal de la atracción. «Esta medida también es única. La implementamos hace unos cuantos años de la mano de los dueños de las atracciones y, hoy por hoy, está consolidada», añade Jordano.

Otras medidas: visita de entidades

Las entidades de personas con discapacidad pueden entrar en el recinto ferial con una furgoneta adaptada. Para ello, deben enviar un mail a inclusión.actividades@ayuncordoba.es, indicando el día, la hora y la matrícula del vehículo para autorizar el acceso y reservar una plaza de estacionamiento.

Bernardo Jordano, delegado de Inclusión, Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento «No hay ningún modelo de feria en España que tenga integrada la adaptación para personas con movilidad reducida en todas las casetas».

En el caso de vehículos de gran tamaño o falta de disponibilidad de estacionamiento se permitirá el acceso puntual de la furgoneta hasta una zona cercana a la caseta municipal para la llegada y recogida de viajeros.

Chatbot con Inteligencia Artificial

El chatbot con IA ha sido habilitado por el Ayuntamiento para la Feria. Los usuarios deben registrar en sus contactos el número 621 074 311. Desde WhatsApp, se puede realizar todo tipo de consultas sobre el evento: plan de tráfico, horarios de Aucorsa, objetos perdidos o información sobre accesibilidad, entre otros.

Tren neumático. / Ayuntamiento de Córdoba

Pulseras localizadoras

Este servicio estará disponible a partir del miércoles de Feria junto a la portada. Los padres, madres o tutores de menores o mayores con discapacidad intelectual podrán solicitar la pulsera al voluntariado de Protección Civil, indicando el nombre y un teléfono de contacto. A la persona que lo necesite se le facilitará una pulsera con un código QR para poder ser localizada en caso de extravío.

Estas medidas reflejan la apuesta del Ayuntamiento de Córdoba por una Feria accesible e inclusiva, diseñada para que todas las personas puedan disfrutar de ella, tengan o no discapacidad. «Estas medidas de accesibilidad ya empiezan a no ser noticia. Hubo un tiempo en el que eran novedad pero, actualmente, las tenemos consolidadas», destaca el delegado.