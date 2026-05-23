Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 23 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 24 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael Carmona Salado
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.
María Josefa Carmona Alcántara
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Rodríguez Pérez
La inhumación está prevista a las 19.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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