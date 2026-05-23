Los fallecidos en Córdoba el sábado 23 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 24 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Carmona Salado

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.

María Josefa Carmona Alcántara

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Rodríguez Pérez

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La inhumación está prevista a las 19.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.