Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Restos Medina AzaharaCinco detenidosAlumbrado Feria de CórdobaAgenda feriante del sábadoCarteles de la FeriaGuía de la FeriaMacrocausa FénixQuién torea hoy sábadoSorteo ONCEToros CórdobaPueblo de leñadoresParking VallellanoPlanes en la FeriaCarruajesEscultura enigmáticaCheques-bebéOposicionesObra Gran Vía ParquePriego Tenis de Mesa
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 23 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 24 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Carmona Salado

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.

María Josefa Carmona Alcántara

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Rodríguez Pérez

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 19.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
  2. Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
  3. Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
  4. Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
  5. De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
  6. Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
  7. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
  8. El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía

Los fallecidos en Córdoba el sábado 23 de mayo

En directo | Corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández

En directo | Corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Arenal vive el sábado de Feria con la elegancia de los carruajes de tradición

La odisea de llegar a la Feria de Córdoba entre autobuses, taxis y atascos

La odisea de llegar a la Feria de Córdoba entre autobuses, taxis y atascos

Córdoba se abanica, brinda y baila en el primer sábado de Feria

La hermandad de las Angustias de Córdoba votará su participación en la muestra sobre Juan de Mesa que se celebrará en Sevilla

La hermandad de las Angustias de Córdoba votará su participación en la muestra sobre Juan de Mesa que se celebrará en Sevilla

María Auxiliadora recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión

Tracking Pixel Contents