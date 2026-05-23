Un cordobés gana más de 244.000 euros en el Eurojackpot de la ONCE: "Es una alegría para todos, estoy deseando celebrarlo con el cliente"

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes ha dejado un premio de 244.916,50 euros en Córdoba capital, donde Javier Morales vendió el boleto premiado de tercera categoría agraciado con esa cantidad.

Una gran alegría tras cinco años vendiendo cupones

Morales es afiliado desde 2012, y vendedor de la ONCE desde hace cinco años, y ha llevado la suerte junto a la plaza de toros de la capital cordobesa, en la víspera de la Feria. “Esta mañana al pasar por la máquina me ha extrañado, no me podía leer el billete, así que sabía que algo habría dado, pero no me esperaba este premio”, comenta entre risas, emocionado y aún trabajando mientras cuenta la anécdota a los clientes que hoy le compran.

“Qué alegría para todos, en estas fechas un motivo de celebración más” afirmaba. “Estoy deseando que vuelva el cliente y poder celebrarlo juntos”, afirma, ilusionado con la idea de “haber ayudado” con un premio así al acertante. Y además, añadió que "he empezado la Feria con una alegría".

A dos soles de ganar 120 millones de euros

Javier repartió un premio de 244.916,50 euros, el único de tercera categoría que dejó este juego europeo en España. El afortunado o afortunada acertó los cinco números del boleto y se quedó a dos soles (números complementarios) de obtener los 120 millones de euros que ofrecía de bote este sorteo de este martes.

Un puesto de la ONCE en Córdoba. / Adrián Ramírez

Para este martes, 26 de mayo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 102 millones de euros.