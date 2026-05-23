Sorteos
Un cordobés gana más de 244.000 euros en el Eurojackpot de la ONCE: "Es una alegría para todos, estoy deseando celebrarlo con el cliente"
“He empezado la feria con una alegría” dice Javier Morales, el vendedor del boleto, sellado junto a la plaza de toros
El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes ha dejado un premio de 244.916,50 euros en Córdoba capital, donde Javier Morales vendió el boleto premiado de tercera categoría agraciado con esa cantidad.
Una gran alegría tras cinco años vendiendo cupones
Morales es afiliado desde 2012, y vendedor de la ONCE desde hace cinco años, y ha llevado la suerte junto a la plaza de toros de la capital cordobesa, en la víspera de la Feria. “Esta mañana al pasar por la máquina me ha extrañado, no me podía leer el billete, así que sabía que algo habría dado, pero no me esperaba este premio”, comenta entre risas, emocionado y aún trabajando mientras cuenta la anécdota a los clientes que hoy le compran.
“Qué alegría para todos, en estas fechas un motivo de celebración más” afirmaba. “Estoy deseando que vuelva el cliente y poder celebrarlo juntos”, afirma, ilusionado con la idea de “haber ayudado” con un premio así al acertante. Y además, añadió que "he empezado la Feria con una alegría".
A dos soles de ganar 120 millones de euros
Javier repartió un premio de 244.916,50 euros, el único de tercera categoría que dejó este juego europeo en España. El afortunado o afortunada acertó los cinco números del boleto y se quedó a dos soles (números complementarios) de obtener los 120 millones de euros que ofrecía de bote este sorteo de este martes.
Para este martes, 26 de mayo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 102 millones de euros.
Lotería social, segura y solidaria
Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.
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