Vida Recoletas Salud abre clínica en Córdoba

Vida Recoletas Salud, red de clínicas especializadas en medicina reproductiva del grupo Recoletas Salud, estrena su nueva clínica en Córdoba con el propósito de «ofrecer a cada paciente un modelo asistencial más humano, cercano y plenamente orientado a su bienestar emocional con un equipo médico de especialistas de primer nivel y la tecnología más puntera en reproducción humana sin tener que desplazarse a otras ciudades», defiende esta firma.

Según expone Vida Recolestas Salud en un comunicado, el nuevo centro está ubicado en la Clínica Bau y cuenta con 610 metros cuadrados de modernas instalaciones, ecógrafos 3D, quirófano propio, laboratorio de última generación y un diseño pensado para que los pacientes se sientan cómodos y atendidos durante todo el tratamiento. «No concebimos un modelo asistencial en medicina reproductiva sin que se ofrezca a cada paciente un trato personalizado desde el primer momento, acompañándoles en cada decisión, cuidando de su salud, no solo física sino emocional durante todo el proceso. La combinación de excelencia médica, compromiso con la innovación y un despliegue tecnológico de primer nivel son los tres pilares de nuestra clínica y evidencia, junto con el resto de iniciativas del grupo Recoletas Salud, su firme apuesta por Córdoba», afirma Belén Gallegos, directora de Vida Recoletas Salud en España.

Instalaciones de la clínica Vida Recoletas Salud en Córdoba. / CÓRDOBA

Tecnología y equipo humano

La clínica está dirigida por el doctor José María Agustín Varas, pionero y referente en medicina reproductiva en Córdoba. Su amplia experiencia, unida al respaldo científico y tecnológico de Vida Recoletas Salud, permite ofrecer tratamientos personalizados con los más altos estándares médicos, asegura la firma. «Disponemos del respaldo de los equipos transversales de Vida Recoletas Salud -nutrición, inmunología, asesoramiento genético y psicología-, lo que garantiza un abordaje integral y coordinado de cada caso. Además, contamos con sinergias clínicas con otras especialidades médicas de Recoletas Salud, asegurando una atención continuada y el apoyo asistencial en caso de enfermedades o patologías concomitantes», añade Varas.

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La red de clínicas nació hace cinco años, en Valladolid, de la mano de Recoletas Salud, grupo nacional con más de 37 años de experiencia en el sector sanitario, cuyo modelo de gestión está centrado en el paciente. «Estamos obteniendo inmejorables tasas de éxito, lo que demuestra la solidez de nuestro enfoque en reproducción asistida: protocolos personalizados, equipos multidisciplinares que permiten a cada mujer, hombre y familia vivir su proyecto reproductivo con tranquilidad, respeto, empatía; y una coordinación total entre especialistas», sostiene Belén Gallegos.