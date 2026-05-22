UGT alerta del riesgo en puestos de trabajo ante el aumento del calor en Córdoba e insta a las empresas a cumplir la legislación

UGT Córdoba ha hecho este miércoles un llamamiento a empresas y trabajadores ante el incremento de las temperaturas en la provincia y su impacto en los puestos de trabajo, especialmente en actividades expuestas al sol o realizadas en espacios abiertos. Ante el aumento de temperaturas de los últimos días, el sindicato ha recordado la importancia de cumplir con la legislación vigente para prevenir riesgos derivados del calor, especialmente cuando existen alertas meteorológicas.

Según ha señalado UGT en una nota de prensa, esta regulación está recogida en el decreto de condiciones de los lugares de trabajo de 1997 y fue ampliada con el Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, que incorpora medidas específicas para trabajos al aire libre.

El secretario de Acción Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha advertido de que, cuando existan alertas meteorológicas emitidas por organismos oficiales, las empresas están obligadas a adoptar medidas para evitar el estrés térmico. Entre ellas, ha citado reducciones de jornada, cambios de turno, jornadas intensivas o incluso la no asistencia al puesto de trabajo.

Estas medidas, ha subrayado Sarmiento, deben aplicarse “siempre sin pérdida económica para los trabajadores y trabajadoras” cuando las ausencias o reducciones de jornada estén motivadas por el riesgo derivado de las altas temperaturas.

El sindicato alerta del impacto del calor en la salud

UGT Córdoba ha vinculado este llamamiento con los datos del informe MoMo del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Según ha indicado Sarmiento, entre el 21 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026 se atribuyeron en Andalucía 552 muertes a las altas temperaturas, de las que 80 se registraron en Córdoba.

“El calor mata”, ha advertido el responsable sindical, que ha insistido en la necesidad de respetar tanto la legislación vigente como lo establecido en los convenios colectivos. En este sentido, ha recordado que muchos convenios incluyen mejoras específicas para proteger a la plantilla frente al riesgo por calor y que su cumplimiento es obligatorio.

Sarmiento también ha señalado que los incumplimientos empresariales pueden derivar en sanciones. Según ha explicado, un accidente laboral vinculado al calor podría implicar responsabilidades por incumplimiento de convenio e incluso consecuencias en el ámbito penal o civil, en función de la gravedad de los hechos.

Reparto de información en La Torrecilla

Durante la jornada, Jaime Sarmiento, acompañado por delegados sindicales, ha participado en el reparto de información sobre temperaturas en el trabajo en el Polígono Industrial de La Torrecilla, en la capital cordobesa.

El sindicato ha insistido en que la prevención debe ser una responsabilidad compartida, aunque la obligación de garantizar unas condiciones laborales seguras corresponde a las empresas. “La seguridad es una cuestión de responsabilidad de todos y todas”, ha afirmado Sarmiento, que ha defendido el cumplimiento de la ley y de los convenios como herramienta clave para reducir accidentes.