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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El arranque de la Feria de Córdoba con el homenaje a los servicios de emergencia de Adamuz, la corrida de toros en directo y los primeros movimientos del PSOE cordobés tras el 17M centran la actualidad de este viernes 22 de mayo

Borja Jiménez a la verónica en el primer toro de la tarde.

Borja Jiménez a la verónica en el primer toro de la tarde. / Chencho Martínez

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba está a dos horas de encender su Feria de mayo, y lo hará con un homenaje especial a los servicios de emergencia y profesionales que participaron en el operativo del accidente de Adamuz, encargados este año del tradicional alumbrado inaugural en El Arenal. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 22 de mayo, en el que también te estamos contando en directo la corrida de toros con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, una de las citas destacadas del ciclo. Además, la resaca política del 17M sigue muy presente en la provincia: el secretario general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ha llamado a alcaldes y militantes a trabajar “a pico y pala” con la vista puesta en las municipales de 2027.

Además, destacamos estas otras noticias:

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En directo | Corrida de toros con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez

En directo | Corrida de toros con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

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