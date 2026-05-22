Córdoba está a dos horas de encender su Feria de mayo, y lo hará con un homenaje especial a los servicios de emergencia y profesionales que participaron en el operativo del accidente de Adamuz, encargados este año del tradicional alumbrado inaugural en El Arenal. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 22 de mayo, en el que también te estamos contando en directo la corrida de toros con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, una de las citas destacadas del ciclo. Además, la resaca política del 17M sigue muy presente en la provincia: el secretario general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ha llamado a alcaldes y militantes a trabajar “a pico y pala” con la vista puesta en las municipales de 2027.

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