La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El arranque de la Feria de Córdoba con el homenaje a los servicios de emergencia de Adamuz, la corrida de toros en directo y los primeros movimientos del PSOE cordobés tras el 17M centran la actualidad de este viernes 22 de mayo
Córdoba está a dos horas de encender su Feria de mayo, y lo hará con un homenaje especial a los servicios de emergencia y profesionales que participaron en el operativo del accidente de Adamuz, encargados este año del tradicional alumbrado inaugural en El Arenal. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes 22 de mayo, en el que también te estamos contando en directo la corrida de toros con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, una de las citas destacadas del ciclo. Además, la resaca política del 17M sigue muy presente en la provincia: el secretario general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ha llamado a alcaldes y militantes a trabajar “a pico y pala” con la vista puesta en las municipales de 2027.
- Córdoba honra a los servicios que ayudaron en el accidente de Adamuz dejando en sus manos el encendido de la Feria
- En directo | Corrida de toros con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez
- Crespín llama a trabajar a "pico y pala" a los alcaldes y bases del PSOE cordobés para las municipales de 2027
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- Córdoba enciende este viernes su Feria de Mayo con más sombras, casetas más grandes y más flamenco y sevillanas
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Sucesos
- Trasladan al hospital a un herido por un accidente en La Torrecilla entre un coche y una motocicleta
- Sofocan un incendio en la zona de María la Judía de Córdoba junto a una escuela de idiomas
Córdoba ciudad
- Córdoba se corona como la ciudad de las piscinas: más de 12.000 y solo Madrid la supera
- Ya hay empresa para redactar el proyecto que transformará la avenida Gran Vía Parque de Córdoba
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Salud
- Diario CÓRDOBA edita una publicación con la historia del Reina Sofía desde 1976 en la que se recoge su importancia y los grandes hitos de su trayectoria
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Provincia
- La ONG La Otra Orilla alerta sobre el uso racista y xenófobo del incendio ocurrido en el lavadero abandonado de Palma del Río
Cultura
España
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