Córdoba da este viernes el pistoletazo de salida a su Feria de Nuestra Señora de la Salud, que llega este año con más zonas de sombra, casetas de mayor tamaño y una apuesta reforzada por el flamenco y las sevillanas en El Arenal. Es la noticia con la que arrancamos nuestro boletín informativo este 22 de mayo, en el que también analizamos la ratio de piscinas en Córdoba solo por detrás de Madrid en toda España. Además, la pequeña cordobesa Victoria ha comenzado ya a recibir el medicamento financiado en Andalucía para tratar la epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa, un avance muy esperado por su familia.

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