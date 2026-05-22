La actualidad del viernes 22 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El arranque de la Feria de Córdoba, el auge de las piscina y el inicio del tratamiento para una niña cordobesa con piel de mariposa centran la actualidad de este viernes 22 de mayo
Córdoba da este viernes el pistoletazo de salida a su Feria de Nuestra Señora de la Salud, que llega este año con más zonas de sombra, casetas de mayor tamaño y una apuesta reforzada por el flamenco y las sevillanas en El Arenal. Es la noticia con la que arrancamos nuestro boletín informativo este 22 de mayo, en el que también analizamos la ratio de piscinas en Córdoba solo por detrás de Madrid en toda España. Además, la pequeña cordobesa Victoria ha comenzado ya a recibir el medicamento financiado en Andalucía para tratar la epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa, un avance muy esperado por su familia.
- Córdoba enciende este viernes su Feria de Mayo con más sombras, casetas más grandes y más flamenco y sevillanas
- Córdoba se corona como la ciudad de las piscinas: más de 12.000 y solo Madrid la supera
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
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Córdoba ciudad
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Salud
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Provincia
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Ocio y Cultura
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Deportes
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