Sucesos
Trasladan al hospital a una persona herida tras una colisión entre un coche y una moto en el polígono de la Torrecilla
El accidente ha tenido lugar en la calle Ingeniero Juan de la Cierva y la persona herida ha sido atendida allí por personal sanitario antes de ser trasladada al centro hospitalario
Los servicios de emergencias del 061 han evacuado al hospital a una persona herida tras una colisión entre un coche y una motocicleta registrada este viernes en el polígono industrial de La Torrecilla, en Córdoba.
El accidente de tráfico ha tenido lugar en la calle Ingeniero Juan de la Cierva en torno a las 14.00 horas, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local, que se han encargado de intervenir en el suceso y regular el tráfico en la zona.
La persona herida ha sido atendida en el lugar por los servicios médicos antes de ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.
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