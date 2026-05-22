Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía de la FeriaMarlaskaFuegos artificialesAgenda de FeriaComienza la FeriaBola de fuegoPiscinasPSOE eleccionesPiel de mariposaObra Gran Vía ParqueAucorsa FeriaQuién torea hoyEcotrama
instagramlinkedin

Sucesos

Trasladan al hospital a una persona herida tras una colisión entre un coche y una moto en el polígono de la Torrecilla

El accidente ha tenido lugar en la calle Ingeniero Juan de la Cierva y la persona herida ha sido atendida allí por personal sanitario antes de ser trasladada al centro hospitalario

Agentes de la Policía Local y sanitarios atienden a una persona herida tras un accidente de tráfico en el Polígono de la Torrecilla.

Agentes de la Policía Local y sanitarios atienden a una persona herida tras un accidente de tráfico en el Polígono de la Torrecilla. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Los servicios de emergencias del 061 han evacuado al hospital a una persona herida tras una colisión entre un coche y una motocicleta registrada este viernes en el polígono industrial de La Torrecilla, en Córdoba.

El accidente de tráfico ha tenido lugar en la calle Ingeniero Juan de la Cierva en torno a las 14.00 horas, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local, que se han encargado de intervenir en el suceso y regular el tráfico en la zona.

Noticias relacionadas

La persona herida ha sido atendida en el lugar por los servicios médicos antes de ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
  2. Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
  3. Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
  4. Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
  5. Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
  6. De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
  7. Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
  8. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Trasladan al hospital a un herido por un accidente en La Torrecilla entre un coche y una motocicleta

Trasladan al hospital a un herido por un accidente en La Torrecilla entre un coche y una motocicleta

Grande Marlaska, en el homenaje a la Guardia Civil en Córdoba, a los agentes de Adamuz: "Vuestro comportamiento modélico va a permanecer en la memoria de toda España"

Grande Marlaska, en el homenaje a la Guardia Civil en Córdoba, a los agentes de Adamuz: "Vuestro comportamiento modélico va a permanecer en la memoria de toda España"

Sofocan un incendio en la zona de María la Judía de Córdoba junto a una escuela de idiomas

Sofocan un incendio en la zona de María la Judía de Córdoba junto a una escuela de idiomas

El PSOE acusa al alcalde de Córdoba de descapitalizar Sadeco antes de una hipotética privatización

El PSOE acusa al alcalde de Córdoba de descapitalizar Sadeco antes de una hipotética privatización

El calor irrumpe en la Feria de Córdoba y estas son las personas más vulnerables: "Disfrutar es compatible con cuidar la salud"

El calor irrumpe en la Feria de Córdoba y estas son las personas más vulnerables: "Disfrutar es compatible con cuidar la salud"

Salvador Fuentes pronuncia la exaltación a María Auxiliadora en la tradicional bajada de su camarín

Salvador Fuentes pronuncia la exaltación a María Auxiliadora en la tradicional bajada de su camarín

El Ayuntamiento de Córdoba premia la creatividad de los más jóvenes en el 14º Concurso Municipal de Patios en centros escolares

El Ayuntamiento de Córdoba premia la creatividad de los más jóvenes en el 14º Concurso Municipal de Patios en centros escolares

Más de 3.300 opositores se presentan en Córdoba a las 18.000 plazas de empleo público de la Administración del Estado

Más de 3.300 opositores se presentan en Córdoba a las 18.000 plazas de empleo público de la Administración del Estado
Tracking Pixel Contents