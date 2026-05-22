Salvador Fuentes pronuncia la exaltación a María Auxiliadora en la tradicional bajada de su camarín

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de pronunciar la exaltación a María Auxiliadora Coronada en la tradicional bajada de su camarín, acto que ha tenido lugar en el santuario de María Auxiliadora en un año significativo para la familia salesiana al celebrarse el 125 aniversario de la presencia de los Salesianos en la ciudad.

Fuentes ha realizado un recorrido emocional por la historia salesiana cordobesa, evocando la vida cotidiana del colegio, la educación recibida en sus aulas y el vínculo permanente de la ciudad. “Ciento veinticinco años de presencia son aulas llenas de alegría, maestros que dejaron huella y generaciones enteras educadas bajo el carisma de Don Bosco y bajo la mirada serena de María Auxiliadora”, ha manifestado.

El máximo representante de la institución provincial, que ha alternado en su exaltación pasajes de espiritualidad con referencias a la vida cotidiana de la familia salesiana, ha definido a esta comunidad como “faro firme, puerto seguro y guía silenciosa”. De igual modo, Fuentes ha hecho referencia al “espíritu educativo salesiano” subrayando la vigencia del legado de Don Bosco en la Córdoba actual. Así, ha recordado frases emblemáticas como “No basta amar, sino que se sientan amados” o “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

Salvador Fuentes, durante el acto de exaltación a María Auxiliadora en la tradicional bajada de su camarín. / Córdoba

Uno de los momentos destacados ha sido el recuerdo de la procesión del 24 de mayo y de la vida cotidiana en el patio salesiano, “un templo vivo donde generaciones de alumnos, profesores y familias continúan encontrándose alrededor de una misma fe y una misma memoria”. Asimismo, Fuentes también ha tenido palabras para figuras como el salesiano Francisco Escribano, que recientemente ha vuelto al colegio tras superar una enfermedad.

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El acto, que ha contado con la presencia de antiguos alumnos, familias, miembros de la comunidad educativa, devotos y representantes institucionales, ha concluido con unas palabras de Salvador Fuentes con las que ha puesto de manifiesto “la arraigada devoción que Córdoba profesa a María Auxiliadora y el fuerte vínculo de la ciudad con la obra salesiana tras 125 años de historia compartida”.