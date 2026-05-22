Las recaídas en el tratamiento de las adicciones

La recaída en una adicción suele vivirse como una derrota absoluta. Frases como “he vuelto a fallar”, “no tengo remedio” o “he decepcionado a todos” aparecen con frecuencia en consulta y reflejan algo más profundo que el propio consumo: la sensación de fracaso personal. Muchas personas no solo sufren por haber recaído, sino por la identidad que construyen alrededor de ello, convencidas de que el error confirma que nunca podrán salir adelante.

Sin embargo, la realidad clínica es mucho más compleja. Vivimos en una sociedad orientada al rendimiento inmediato, donde se espera que cualquier proceso de cambio sea rápido, lineal y sin retrocesos. Bajo esa lógica, recuperarse significaría no volver a consumir nunca más. Pero los procesos terapéuticos no funcionan de manera perfecta ni ordenada. Existen avances, bloqueos, dudas y recaídas. Cambiar implica transformaciones emocionales, conductuales y neurobiológicas que requieren tiempo y aprendizaje.

La recaída en una adicción suele vivirse como una derrota absoluta. / Fundación Hogar Renacer

El problema aparece cuando la recaída se interpreta desde la culpa y no desde la comprensión. Muchas personas entienden el consumo como una prueba de debilidad moral o de falta de voluntad. Ese sentimiento de culpa, lejos de favorecer el cambio, puede convertirse en un mecanismo de autocastigo permanente. La culpa no es una emoción con la que nacemos, sino una construcción aprendida a partir de normas, expectativas y mensajes sociales sobre lo correcto y lo incorrecto. Cuando alguien siente que no cumple con aquello que “debería ser”, aparece ese peso psicológico que lleva a mirar constantemente hacia el error.

Esta dinámica puede tener consecuencias graves. Hay personas que ocultan consumos por miedo al juicio, abandonan el tratamiento tras recaer o interpretan cualquier dificultad emocional como una prueba de incapacidad. Incluso las familias, muchas veces desde la preocupación, recurren a mensajes centrados en la decepción y el reproche.

Uno de los objetivos fundamentales en terapia consiste en sustituir la culpa por la responsabilidad. / Fundación Hogar Renacer

Por ello, uno de los objetivos fundamentales en terapia consiste en sustituir la culpa por la responsabilidad. La culpa paraliza y castiga; la responsabilidad, en cambio, permite actuar. No se trata de negar el daño causado, sino de ayudar a la persona a comprender qué factores influyen en su consumo y qué necesita cambiar para no repetir determinados patrones. Cuando alguien deja de preguntarse “qué me pasa” y comienza a pensar “qué puedo hacer con esto”, aparece algo esencial en cualquier recuperación: la capacidad de volver a tomar el control de su vida.

Muchas recuperaciones no comienzan con grandes transformaciones, sino con pequeños pasos: pedir ayuda, volver a consulta, sostener unos días de abstinencia o aprender a identificar emociones. Una recaída no borra el trabajo realizado ni elimina las herramientas adquiridas. Puede convertirse, de hecho, en una oportunidad para comprender mejor qué ocurrió, qué emociones estaban presentes y qué señales de riesgo pasaron desapercibidas.