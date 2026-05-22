Rafi Crespín llama a trabajar a "pico y pala" a los alcaldes y bases del PSOE cordobés para las elecciones municipales de 2027

Después de que este jueves presidiera la comisión ejecutiva del PSOE cordobés, la secretaria provincial, Rafi Crespín, ha reunido a los alcaldes y secretarios de las 87 agrupaciones de la provincia para pedirles que se pongan a trabajar, a "pico y pala", de cara a las elecciones municipales del 2027 después del descalabro de la formación en los comicios andaluces. "Los resultados no han sido satisfactorios", ha reconocido después de que solo en una decena de municipios cordobeses haya ganado el PSOE el pasado domingo: Conquista, Doña Mencía, Espejo, Fuente Carreteros, Fuente Tójar, Guadalcázar, La Guijarrosa, Hornachuelos, Santa Eufemia, Villaharta y Zuheros, frente a los 64 del PP y dos más de Por Andalucía.

Rafi Crespín ha pedido a los cargos orgánicos del partido que allanen el terreno para conservar la treintena de ayuntamientos que gobierna el PSOE desde 2023, incorporar nuevas localidades y recuperar el gobierno de la Diputación de Córdoba, en manos del Partido Popular desde hace tres años. La secretaria provincial ha compartido con los responsables locales del PSOE las impresiones tras los resultados de las elecciones andaluzas reiterando las críticas que ya hizo ayer frente a la dirección.

Rafi Crespín ha presidido la reunión con alcaldes y cargos orgánicos en la sede del PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

Valora el incremento de participación

La dirigente socialista ha reconocido ante sus compañeros que pese a haber conservado los tres parlamentarios por la provincia que el PSOE de Córdoba también obtuvo en los comicios de 2022; haber obtenido 3.571 votos más con respecto a la anterior cita, y haber sido junto a Jaén una de las provincias andaluzas con mayor incremento de la participación, con una subida superior a 8 puntos respecto a las elecciones de 2022, no han cubierto las expectativas que tenían para convencer a la mayoría social del territorio.

Análisis pueblo a pueblo

En este sentido, ha anunciado que el PSOE de Córdoba continuará realizando un análisis "más riguroso y exhaustivo de los resultados, municipio por municipio, con la mirada ya puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027, y ha advertido sobre el peso del bloque de la derecha y la extrema derecha en el Parlamento andaluz, que suma el 58% de los votos y 68 escaños, por lo que ha defendido la necesidad de actualizar la estrategia política del partido para recuperar apoyo electoral.

Rafi Crespín ha presidido la reunión con alcaldes y cargos orgánicos en la sede del PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

Extraer conclusiones del 17M

Rafi Crespín ha incidido en que “cada proceso electoral tiene dinámicas propias que no se pueden extrapolar”, aunque ha llamado a extraer conclusiones de lo sucedido el 17-M para “reforzarnos y acudir con mayores fortalezas” ante el horizonte político de las elecciones municipales de mayo de 2027. El objetivo, ha dicho, es superar las 30 alcaldías actuales y recuperar el Gobierno de la Diputación de Córdoba. En un comunicado, Crespín ha anunciado que reforzará el trabajo orgánico en el ámbito local y comarcal, combinando la actividad presencial con la comunicación digital, todo ello “con el reto de volver a conectar y sintonizar con la mayoría social en la provincia”.

Resultados en las elecciones andaluzas

En las andaluzas del 17M, en Córdoba el PP obtuvo 184.336 votos y el 43.276%; el PSOE, 94.667 y el 22,22%; Vox, 53.816 y el 2,63%; Por Andalucía, 37.376 y el 8,77% y Adelante Andalucía, 35.587 y el 8,735.