El PSOE acusa a Bellido de "dar lecciones" de vivienda en el Senado y no construir ni un piso en Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado la intervención que hizo el alcalde de Córdoba, José María Bellido, este jueves en el Senado relativa a sus políticas de vivienda y en la que ha pedido poder destinar los remanentes de tesorería a la construcción de vivienda pública. "Llama mucho la atención que el señor Bellido vaya al senado a dar lecciones sobre política de vivienda -ha dicho el edil socialista-, en un ayuntamiento donde una empresa municipal como Vimcorsa lleva tres años sin tener en construcción ninguna vivienda".

Comisión de entidades locales

En esta línea, Hurtado ha hecho una enmienda a la totalidad de la comparecencia del alcalde llamado por la comisión general de las entidades locales de la Cámara Alta para informar sobre las medidas que se han adoptado en materia de gestión del suelo, reducción de cargas administrativas y modificación de la normativa urbanística en Córdoba, con el fin de afrontar el problema de la escasez de vivienda en el ámbito de las competencias propias de los ayuntamientos. "El señor Bellido debería de comprometerse con el principal problema que tiene la ciudadanía de Córdoba y poner en marcha promociones de vivienda que no son capaces de poner en valor", ha dicho.

Intervención del alcalde este jueves en el Senado. / CÓRDOBA

Patrimonio municipal de suelo y remanentes

Además de la falta de actividad de Vimcorsa, el portavoz del PSOE ha sostenido que el patrimonio municipal de suelo residencial "está esperando que alguien decida ponerlo en valor" y ha recordado que "sobra dinero porque hay remanentes de tesorería de 40 millones de euros en la propia Gerencia de Urbanismo".

8.000 demandantes de empleo

En última instancia, Hurtado ha atribuido a la lentitud del propio Ayuntamiento de Córdoba la tardanza en la concesión de licencias, frente a la opinión de Bellido que atribuyó la dilación a la tardanza de otras administraciones en evacuar los informes. "La Gerencia de Urbanismo está al ralentí., sostiene Hurtado para insistir en que "la única promoción" que tiene en planeamiento y en trámites sin construcción todavía es una de 30 viviendas en el Campo de la Verdad "a un precio de más de 200.000 euros, es decir, que la poca vivienda que hace no es vivienda asequible". En Córdoba, ha puntualizado, hay 8000 familias demandantes de vivienda pública en estos momentos en el registro.