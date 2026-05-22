El PSOE acusa al alcalde de Córdoba de descapitalizar Sadeco antes de una hipotética privatización

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, acusa al alcalde de la capital, José María Bellido, de "estar descapitalizando Sadeco antes de privatizarla", y dice que prueba de ello es que está formalizando contratos de alquiler de contenedores, camiones y vehículos técnicos que han resultado ser "un auténtico fracaso". Estas declaraciones se producen un día después de que el presidente de la empresa, Miguel Ruiz Madruga, explicara los motivos de la falta de camiones para la recogida de basura, que fueron en última instancia la gota que agotó la paciencia de la plantilla, y que dijera que "entiende, pero no comparte" los argumentos esgrimidos por los trabajadores.

El edil del PSOE hace estas críticas una semana después de que la plantilla de Sadeco se concentrase a las puertas del Ayuntamiento coincidiendo con el pleno del mes de mayo por la situación de la empresa. Hurtado ha lamentado hoy el “negacionismo” de Bellido en relación a la “crisis" de la empresa municipal de limpieza y ha denunciado que en la sesión plenaria se echase a los trabajadores del salón de plenos sin un compromiso del alcalde de recibirlos o de reunirse con ellos. "La situación de Sadeco es de crisis y el trabajo se hace cada día más difícil e ingrato para sus cerca de 900 trabajadores”, ha sostenido el portavoz socialista.

Los trabajadores de Sadeco protestaron en el Ayuntamiento por su situación. / Fabiola Mouzo

Contrato de contenedores

El edil del PSOE ha citado de ejemplo tres contratos que, en su opinión, confirman "la intención privatizadora" del PP. El primero de ellos, se firmó el año pasado y con él, el Ayuntamiento contrató el alquiler de 5.311 contenedores para 8 años, por un importe de 17,2 millones de euros, a una empresa en la que -recuerda- trabaja en la actualidad el exgerente de Sadeco.

A este contrato se le han tenido que aplicar penalizaciones por no haber suministrado en el plazo previsto los contenedores, que, a juicio de Hurtado "no son los adecuados” sumándose a la queja del Consejo Social de Córdoba. "No facilitan su uso por sus características técnicas, aun cuando cuenten con la preceptiva homologación técnica. Es imposible en muchas ocasiones depositar las bolsas de basura en su interior por la dureza de las gomas colocadas en los orificios de entrada (en teoría estén colocadas para evitar el olor). Adicionalmente, probablemente por su morfología, se llenan rápidamente en la frontal donde se encuentran los orificios, quedando el resto del contenedor vacío, siendo imposible abrir la puerta posterior. La altura de los mismos dificulta su uso por las personas mayores", ha resumido Hurtado en un comunicado.

Segundo contrato de camiones

Desde el PSOE, entienden que este contrato ha sido "un error" y han aludido también a otro cerrado para el renting de 20 camiones compactadores de carga lateral por 8,8 millones de euros y 48 meses. Según Hurtado, han pasado 7 meses desde la formalización del contrato y aún no se han suministrado. Es por ello que la dirección ha tenido que acudir a alquilar dos camiones de segunda mano en Getafe y uno de ellos se ha devuelto por no estar en condiciones.

Tercer contrato

Según Hurtado, ha criticado también un tercer contrato de renting para 23 vehículos de energías limpias para el desplazamiento de los técnicos de la empresa municipal, a 4 años por 617.000 euros.