La Policía Local de Córdoba sube decibelios: denuncian un ahorro de 144.000 euros "a costa de la seguridad" en la Feria

Los sindicatos de la Policía Local de Córdoba suben los decibelios de enfado por el dispositivo de seguridad de la Feria de Córdoba y acusan hoy a los responsables de quererse ahorrar 144.000 euros "a costa de la seguridad" en el recinto ferial. Si ayer los sindicatos con representación en la Policía, Siplib, UGT, CCOO y CSIF, enviaron un escrito al delegado de Seguridad, Jesús Coca, denunciando el recorte de 277 efectivos durante la feria respecto al dispositivo del año pasado, este viernes dirigen sus dardos al jefe accidental del cuerpo. "Es una auténtica aberración", dicen.

En un comunicado, los sindicatos policiales en bloque acusan al intendente de aprobar ese recorte de 144.000 euros (lo que se ahorran las arcas municipales con esos 277 agentes menos en servicios extraordinarios) que "compromete la seguridad" y advierten que si no reciben "respuestas técnicas, reales y convincentes" ante lo que consideran es "un despropósito, nos va a tener enfrente". En el escrito, los policías aseguran que desde el Ayuntamiento de Córdoba les han dejado "meridianamente claro que la única limitación política era no superar el gasto del año pasado", por lo que dicen no entender el recorte programado por el superior con 500 policías.

Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025 Córdoba. / Manuel Murillo / COR

"No es razonable, no es técnico"

"No es razonable, no es técnico. Esto huele más a un burdo ajuste de cuentas para cuadrar a martillazos ese número sagrado de "500", que parece obedecer a una guerra de egos con un año de solera que a la seguridad real de Córdoba", apuntan. Por último, los sindicatos dicen que "sería una contradicción grotesca e injustificable que este año tengamos más jefes paseando galones que policías en el albero".

Motivaciones "estrictamente técnicas"

Fuentes municipales explicaron ayer a CÓRDOBA que el dispositivo de seguridad de la Feria de Córdoba se ha hecho en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por motivaciones "estrictamente técnicas". Asimismo, insisten en que este año las labores de vigilancia del interior del recinto ferial las asumiría la Policía Nacional, de ahí que vaya a haber menos patrullas locales en El Arenal, ya que la Policía Local se va a concentrar en los accesos a la feria.