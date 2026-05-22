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Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 22 de mayo de 2026

Qué hacer hoy en Cördoba, viernes, 22 de mayo de 2026

Qué hacer hoy en Cördoba, viernes, 22 de mayo de 2026 / CÓRDOBA

CÓRDOBA

Córdoba

Festividad

Comienza la Feria de Nuestra Señora de la salud

A las 18.00 tendrá lugar la apertura de la zona de atracciones, a las 22.00 se hará el encendido de la portada y el alumbrado extraordinario de Feria y también a las 22.00 horas, comenzará la música ambiental en la Caseta Municipal y a las 00.00, sesión de fuegos artificiales.

CÓRDOBA. Recinto Ferial del Arenal.

Desde las 18.00 horas.

Auto sacramental

Puesta en escena del célebre ‘El Gran Teatro del Mundo’

La representación correrá a cargo de la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba en el incomparable marco del Patio de San Eulogio. Este espacio se transformará para acoger esta obra maestra del Barroco en la que Calderón plantea magistralmente la vida como un escenario donde cada persona interpreta el papel que Dios le ha asignado.

CÓRDOBA. Patio de San Eulogio .

Torrijos, 12.

21.30 horas.

Musical

‘El fantasma de la ópera’

Inspirada en la novela homónima de Gaston Leroux de 1910, la obra de Andrew Lloyd Webber narra la historia de un misterioso enmascarado que habita en las profundidades de la Ópera de París, donde se obsesiona con la joven soprano Christine Daaé hasta el punto de utilizar métodos oscuros y tortuosos para potenciar su talento y asegurar su éxito.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.

Gran Capitán, 3.

19.30 horas.

Feria de mayo

Segundo fin de semana taurino

El coso de los Califas acogerá una corrida de toros de Núñez de Tarifa para Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez.

CÓRDOBA. Plaza de Toros de Los Califas.

Avda. Gran Vía Parque, s/n.

19.00 horas.

Segundo fin de semana taurino

Segundo fin de semana taurino / CÓRDOBA

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