Guerra por el alquiler en Córdoba: suben los precios, se desploma la oferta y se multiplica la competencia entre inquilinos

Precios más altos, menos oferta y competencia abismal entre inquilinos. Es el balance que hace Idealista del mercado inmobiliario de alquiler justo cuando se van a cumplir tres años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Según el estudio realizado por el portal inmobiliario, desde mayo de 2023, los precios del alquiler han subido un 29% en Córdoba capital a la vez que la oferta de anuncios en el portal se ha reducido un 42%. Esto ha desembocado en una competencia sin precedentes entre los interesados en las viviendas en alquiler.

Según señala Idealista, si en 2023 la media de contactos por cada vivienda anunciada era cinco ahora se ha multiplicado hasta un promedio de 18 interesado, es decir, un 307% más en solo tres años.

La contención de precios era la principal meta de la ley, aunque el efecto, lamentablemente, ha sido totalmente contrario y en la actualidad no hay ninguna capital en la que se hayan reducido en estos tres años. En el conjunto nacional los precios son ahora un 30,7% más caros la oferta se ha reducido un 30% y la competencia por alquilar una vivienda se ha más que duplicado, según idealista.

Un efecto contrario

Las subidas también afectan a las ciudades con mercados tensionados, aunque en menor medida. Entre las ciudades que han aplicado topes de precio a lo largo de este tiempo, Pamplona es la que registra la menor subida, con un 11,9%. Le siguen Girona (12,6%), Vitoria (13,1%), Lleida (16%), San Sebastián (17,6%), Barcelona (18,4%) y Tarragona (18,8%). Con incrementos superiores al 20%, se encuentran Bilbao (20%) y A Coruña (22,7%).

Fuera de estas zonas tensionadas, Segovia es la capital en la que más han aumentado las expectativas de los propietarios, un 51,2%, seguida por Madrid (42,1%) y Valencia (41,6%). Por debajo, se sitúan Pontevedra (38,7%), Alicante (38,5%), Palma (37%), Guadalajara (36,6%) y Santa Cruz de Tenerife (36,4%). En Córdoba la subida de precios se sitúa en un 29%.

Una joven consulta un portal inmobiliario con ofertas de habitaciones en pisos compartidos. / Noemí Caballero

Si bien la moderación de precios que se ha conseguido en los mercados tensionados ha sido a costa de drenar la ya escasa oferta disponible, como recalca el portal inmobiliario. La mayor caída se ha producido en Barcelona, donde el alquiler permanente disponible se ha reducido un 69% en estos tres años. Entre los mercados con precios topados, le sigue Bilbao (-60%), Pamplona y San Sebastián (que comparten una caída del 58%). A continuación, están Tarragona (-53%), Lleida (-47%), A Coruña (-45%), Girona (-44%) y Vitoria, que es la capital tensionada con menor reducción de oferta: -26%.

Según indica Idealista, reflejo de ello es que en los grandes mercados con precios no intervenidos, la reducción de la oferta ha sido mucho menor. En Málaga, por ejemplo, solo hay un 3% menos alquileres permanentes que hace tres años, un porcentaje que sube hasta el 8% en el caso de Valencia y del 9% en Alicante. En Madrid, la caída de oferta se ha situado en el 30%, mientras que en Palma ha alcanzado el 35% y en Córdoba el 42%, igualada con Sevilla.

Frente a ello, siete capitales cuentan ahora con más viviendas disponibles que al entrar en vigor la ley: Cáceres (66%), Cuenca (61%), Almería (20%), Lugo (17%), Ávila (10%), Segovia (9%) y Ceuta (7%).

Viviendas en alquiler en Córdoba. / A. J. González

La competencia se multiplica

Sin embargo, a juicio de Idealista, el principal deterioro del mercado que ha provocado la ley es la intensidad de la competencia entre inquilinos. Cada anuncio que sale al mercado en España recibe una media de 41 contactos interesados, un 119% más que en 2023. Con la única excepción de Guadalajara (127 familias), los mercados intervenidos copan las posiciones más altas relativas a la competencia por cada vivienda. Son Vitoria (125 familias por anuncio), Pamplona (110 familias), Barcelona (99 familias) y Lleida (93 familias). En Córdoba, la media de contactos en cada vivienda anunciada en idealista es de 18, un 307% más que hace tres años.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “esta situación está provocando una clara elitización del mercado: los propietarios priorizan perfiles con mayores ingresos, estabilidad laboral y más garantías económicas, dejando fuera a jóvenes, familias vulnerables y rentas medias".

Iñareta ha explicado que Barcelona representa "la gran paradoja del modelo", ya que "aunque las medidas regulatorias han contribuido parcialmente a moderar algunos precios, la fuerte reducción de oferta ha disparado la competencia entre demandantes", dando como resultado es "un mercado con precio regulado que es accesible solo a aquellas familias mejor posicionadas, que no tendrían problema en hacer frente a las rentas a precios de mercado".