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¿Ganas de un chapuzón? Aquí tienes las fechas de apertura de las piscinas de Córdoba para la temporada 2026

Las dos primeras piscinas que abrirán serán las del Figueroa y el Santuario, que estarán disponibles desde el lunes 1 de junio

Piscina de los colegios mayores.

Piscina de los colegios mayores. / CHENCHO MARTÍNEZ

Adrián Ramírez

Noelia Santos

Córdoba

El termómetro empieza a apretar y el calor llega para quedarse (durante mucho tiempo). Para quienes no tienen la suerte de tener piscina en casa o en la comunidad de vecinos, y tampoco cuenta con amigos o familiares a los que pedirle el favor, en Córdoba hay varias piscinas donde, pago mediante, pasar esas jornadas donde el día se hace interminable frente al ventilador o bajo el aire acondicionado.

Las primeras piscinas en abrir serán las del Figueroa y el Santuario

Desde el lunes 1 de junio ya habrá en Córdoba un par de piscinas disponibles. Serán las de los clubs del Figueroa y el Santuario, las primeras abiertas al público en iniciar la temporada de verano 2026. Sobre los precios, en el Figueroa la entrada va de los 4 a los 27 euros según edad y horario; en el Santuario, bajo la misma casuística, las entradas tienen un precio de 4, 10 y 10,90 euros.

AJGonzález Córdoba Piscina verano club Figueroa Parque

Piscina del Figueroa. / A. J. GONZÁLEZ

Piscinas que abren la primera semana de junio en Córdoba

La misma semana en que abren Figueroa y Santuario abrirán algunas piscinas más de la ciudad. El jueves 4 de junio abrirá la piscina de las Dos Columnas, en plena sierra, con precios de 6 a 12 euros. El viernes 5 abrirán las dos piscinas municipales, la de la calle Marbella y la de la Fuensanta (ambas con precios de entre 3,60 y 5,15 euros).

Piscinas de Córdoba.

Piscinas de Córdoba. / CÓRDOBA

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

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Piscinas que abren a mediados de junio en Córdoba

El resto de piscinas abrirán ya a mediados del mes de junio, como la de la UCO en Rabanales. El día 13 abrirá la del Carmen (14 euros), el Aquasierra abrirá el 17 de junio (hasta 18 euros, esta no está en capital, pero cabe citarla) y la de los colegios mayores abre el 22 de junio (de 4,70 a 13,20 euros la entrada).

piscina de las inatalaciones de la uco en rabanales

Piscina de Rabanales. / CÓRDOBA

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