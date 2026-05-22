Fepamic Córdoba cierra el año 2025 con una facturación de 14 millones y 784 empleados, el 79% con discapacidad

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba Fepamic celebró este jueves su Asamblea General Ordinaria, un encuentro en el que sus asociaciones miembro aprobaron las cuentas anuales consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2025 y las principales líneas estratégicas de futuro.

Durante la sesión, la entidad trasladó que 2025 ha sido “un año exigente”, aunque Fepamic ha logrado rediseñar su hoja de ruta para mantener la sostenibilidad económica y la calidad de los servicios que presta a las personas con discapacidad y a sus familias.

La federación cerró el ejercicio con una facturación que supera los 14 millones de euros, frente a los 12 millones registrados el año anterior. Este incremento supone un crecimiento ligeramente superior al 18%, un dato que, según la entidad, refuerza la estabilidad de su modelo organizativo y su capacidad para seguir impulsando proyectos sociales y empresariales en la provincia.

Tres ejes para fortalecer la atención a las personas con discapacidad

Actualmente, Fepamic Córdoba se organiza en torno a tres grandes áreas: la propia Federación, el grupo empresarial y la Fundación Fepamic.

La Federación representa y coordina a 30 asociaciones miembro de la provincia, con una labor centrada en la defensa de derechos, la representación institucional y el acompañamiento al movimiento asociativo de la discapacidad física y orgánica.

Asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Fepamic. / CÓRDOBA

Por su parte, el grupo empresarial está formado por seis entidades mercantiles, de las cuales cinco son Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. Su objetivo es generar oportunidades laborales para personas con discapacidad y reinvertir los beneficios en fines sociales.

En la actualidad, el grupo cuenta con 784 personas trabajadoras. En el caso de los Centros Especiales de Empleo, el 79% de la plantilla está formada por personas con discapacidad, lo que consolida a Fepamic como una de las estructuras de inserción laboral más relevantes del sector en Córdoba.

Entre sus principales líneas de actividad destacan la gestión de cinco centros de apoyo a personas, con un total de 280 plazas; los servicios de limpieza viaria en ocho municipios cordobeses; la clínica especializada en neurorrehabilitación y desarrollo infantil; y los servicios de restauración dirigidos a colectividades.

El tercer eje es la Fundación Fepamic, desde la que se impulsan proyectos sociales destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con especial atención a los menores.

Asamblea General de Fepamic. / CÓRDOBA

Nuevas incorporaciones

La Asamblea General ratificó la incorporación de la asociación Saca la Lengua a la ELA como entidad miembro de Fepamic y presentó la adhesión de Pasito a Pasito, de Puente Genil, lo que refuerza el crecimiento y la representatividad de la federación en la provincia.

El encuentro contó también con la asistencia de Marta Castillo, presidenta de Cermi Andalucía, quien subrayó el valor del asociacionismo como herramienta clave para la defensa de derechos y la transformación social. “Cermi Andalucía no sería nada sin las asociaciones que hoy están aquí”, afirmó Castillo.

La presidenta de Cermi Andalucía destacó además el papel de Fepamic como una de las entidades referentes del movimiento asociativo andaluz, tanto por su capacidad de representación como por la solidez de su estructura social y empresarial y el impacto que genera en la vida de miles de personas.

Por su parte, la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, incidió en que, pese a haber sido un año especialmente exigente para la federación, “el apoyo y acompañamiento a nuestras asociaciones miembro se ha intensificado”.