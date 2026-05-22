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Los fallecidos en Córdoba el viernes 22 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 23 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Roldán Rodríguez

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Carlos Torregrosa Tierno

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Manuel Rodríguez Pérez

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.

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