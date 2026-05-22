Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 22 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 23 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Roldán Rodríguez
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Carlos Torregrosa Tierno
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Manuel Rodríguez Pérez
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.
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