Diario CÓRDOBA edita una publicación con la historia del Reina Sofía desde 1976 en la que se recoge su importancia y los grandes hitos de su trayectoria

Diario CÓRDOBA entregará mañana sábado la publicación que recoge la historia del Hospital Universitario Reina Sofía en sus cincuenta años, cómo ha evolucionado en este periodo, la importancia que ha tenido para la sanidad cordobesa y andaluza y su labor para impulsar la investigación y la mejora de la salud. El volumen cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, Universidad de Córdoba, Cabildo Catedral, SSG, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Clece, Satse, Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, Bidafarma y Roche.

La publicación, que ha sido coordinada por María José Raya y Francisco Expósito, consta de 116 páginas e incluye entrevistas con el actual director gerente, el decano de Medicina, el director del imibic o los coordinadores de trasplantes, además de hacer un repaso a la historia del hospital y al papel investigador, formativo y asistencial del complejo sanitario junto a la Universidad de Córdoba y el Imibic. Además, se remarca el papel referente de Córdoba en donación y trasplantes y en el abordaje del cáncer, la relevancia en cirugía y pediatría, así como la importancia de su tecnología, entre otros muchos aspectos.

En estas cinco décadas de historia, como narra la publicación, el centro sanitario ha crecido tanto en superficie como en plantilla con la incorporación progresiva de distintas especialidades médicas, disponiendo este complejo sanitario en la actualidad de alrededor de 50. Desde su creación, la plantilla del Reina Sofía prácticamente se ha duplicado, pues si hace apenas unas décadas contaba con alrededor de 3.000 profesionales, en la actualidad son casi 7.000, mientras que desde hace unos años el hospital dispone de diez edificios, incluyendo las nuevas Consultas Materno Infantiles, que se inaugurarán a lo largo de este año.

En la actualidad, el Reina Sofía cuenta con un total de 22 unidades y procedimientos de referencia para Andalucía (UPRA) y también es referente nacional para el tratamiento de cinco enfermedades en pacientes de todo el país, de las que tres son relativas a trasplantes, actividad en la que el Reina Sofía sobresale a nivel nacional e internacional por haber logrado en las últimas décadas algunos hitos muy destacados.

Toda esta evolución e importancia alcanzada se refleja en la publicación que distribuye mañana Diario CÓRDOBA, con imágenes que ya son historia del centro, pero también con la incorporación de las grandes personas que han configurado la relevancia del Reina Sofía a lo largo de su trayectoria. En las páginas de esta publicación no podía faltar tampoco la estrecha conexión que existe entre el hospital y la ciudadanía, a través de las distintas asociaciones que colaboran con el centro. El ejemplar se entregará mañana gratis con el periódico.