La despensa cordobesa en Madrid: supermercados madrileños venderán una selección de productos andaluces por tiempo limitado

Córdoba ha llevado su cocina hasta Madrid deleitar los paladares de la capital. La capital cordobesa ha sido una de las grandes protagonistas de la presentación de la campaña Un pedacito de Andalucía, una iniciativa impulsada por la Asociación Empresarial Clúster Agroalimentario de Andalucía (Landaluz), con la colaboración de Supermercados Plaza y el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba.

La campaña permitirá que los clientes de los 13 centros que Supermercados Plaza tiene en la Comunidad de Madrid puedan adquirir más de 150 referencias de productos andaluces entre el 21 de mayo y el 3 de junio, con el objetivo de acercar al consumidor madrileño la calidad, variedad y riqueza de la gastronomía andaluza.

Sergio Ramos, director comercial de SP; David Plaza, consejero de SP; Francisco Cebrián, director de ventas de SP; Álvaro Guillén, presidente de Landaluz; Teresa Astolfi, delegada de la Junta de Andalucía en Madrid; Pascual Campos, director general de SP; Miguel Ángel Jiménez, secretario general de Landaluz; Marián Aguilar, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Córdoba, escaparate de la cocina andaluza en Madrid

La presentación tuvo lugar en Madrid con un evento gastronómico muy especial: una cena a puerta cerrada celebrada en el propio supermercado y elaborada a cuatro manos por dos cocineros cordobeses: José María del Pino, del Restaurante Nískalo, y José Vigara, de Gafiq Gastronómico.

Ambos chefs diseñaron un menú degustación con productos andaluces incluidos en la promoción, convirtiendo la cita en un escaparate de la cocina de Córdoba y de la capacidad del producto andaluz para llegar a nuevos mercados.

Entre las elaboraciones servidas destacaron propuestas como la mazamorra de almendra tostada caramelizada con helado de mandarina y polvo de regaliz, el panipuri de paté de morcilla de Castro del Río con mermelada de piparrak, el atún rojo con salsa de verduras, hoisin y amontillado de Pérez Barquero, o la carrillada de cerdo ibérico de Los Pedroches en lecho de Ajo Cano.

El menú se completó con otros platos como lomo de sardina sobre tosta crujiente con confitura de tomate y pimiento, flor de alcachofa a la plancha con emulsión de perejil y ortigas, torrija de pan brioche infusionada con lavanda, chocolate blanco y leche de coco, y tarta de queso de oveja con base de perrunillas de las hermanas Clarisas y dulce de calabaza.

Más de 150 productos andaluces en los supermercados madrileños

Durante el acto estuvieron presentes el presidente y el secretario general de Landaluz, Álvaro Guillén y Miguel Ángel Jiménez; representantes de Supermercados Plaza, entre ellos su director general, Pascual Campos, y su director comercial, Sergio Ramos; así como la delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Teresa Astolfi, y la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar.

El presidente de Landaluz, Álvaro Guillén, destacó que gracias a Un pedacito de Andalucía los clientes de Supermercados Plaza tendrán acceso a “más de 150 referencias de productos andaluces de primera categoría”, una selección que, según subrayó, supone una “garantía de máxima calidad”.

Guillén también resaltó que este tipo de iniciativas permiten acercar a los consumidores madrileños “lo mejor de la despensa andaluza, una de las más ricas y variadas de España”.

En la promoción participan numerosas marcas agroalimentarias andaluzas, entre ellas COVAP, Belloterra, Pérez Barquero, Mueloliva, Oleoestepa, Ybarra, Barbadillo, Casa Santoña, García Millán, Caña Nature, Vicasol, Acesur, Jolca, Fragata, Herpac y Saladitos, entre otras.