Córdoba se corona como la ciudad de las piscinas: más de 12.000 y solo Madrid la supera

"Quien tiene una piscina, tiene un tesoro" o "quien tiene un amigo con piscina, tiene un tesoro". Son dos frases que en Córdoba tienen bastante sentido y, además, son bastante fáciles de cumplir. Córdoba es la segunda ciudad de España con mayor número de piscinas, solo superada por la capital del país, Madrid. Es lo que dicen los datos de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, y actualizados hasta julio del año pasado.

En Córdoba capital, según la estadística catastral de piscinas, hay un total de 12.053 piscinas al aire libre (cubiertas son poco más de 20). En Madrid, que tiene casi 11 veces más población que Córdoba, el número de piscinas es de 14.757. Y el podio por localidades lo cierra el municipio malagueño de Marbella, con 11.296 vasos. Es más, solo hay un cuarto municipio en España que supere las 10.000 piscinas, Murcia, con 10.852.

Piscina en la barriada periférica de Trassierra. / A. J. GONZÁLEZ

¿Cuántas piscinas por habitante hay en Córdoba?

Siguiendo con la comparativa con Madrid, aunque la capital del país tenga más piscinas en términos absolutos, Córdoba tiene casi 9 veces más piscinas por habitante que Madrid -tomando como referencia el censo anual de población del INE a enero de 2025-. En concreto, en la ciudad de Córdoba hay 37,3 piscinas por cada 1.000 habitantes, mientras que en Madrid el dato se queda en 4,2.

En este caso, en el de piscinas por cada 1.000 habitantes, Córdoba supera a Madrid, pero se queda tercera en el ranking si se analizan las ciudades españolas con más de 100.000 habitantes. Esta lista la lidera Marbella, con casi 71 piscinas por cada millar de personas, y la medalla de plata se la lleva el municipio madrileño Rivas-Vaciamadrid, con 55,51. Después iría Córdoba y el top cinco lo completarían Jaén (36,94 piscinas por cada 1.000 habitantes) y Elche (34,31).

Piscinas en viviendas unifamiliares y chalés en la periferia de la capital cordobesa. / EFE

Y en el resto de la provincia de Córdoba, ¿hay muchas piscinas?

Córdoba capital concentra un porcentaje importante de todos los vasos de piscina que hay en la provincia. Según el catastro, en todo el territorio provincial hay 33.845 piscinas no cubiertas, lo que supone que la capital, con esas más de 12.000, acumule cerca del 36%.

El siguiente municipio cordobés con más piscinas después de la capital es Lucena, y se encuentra ya muy alejada de los datos de la ciudad. Según el Catastro, en Lucena hay 1.993 vasos y le siguen Montilla (1.292); La Carlota (1.285); Cabra (1.212); Priego de Córdoba (1.077) y Puente Genil (1.067). En el resto de localidades cordobesas ya se baja del millar. Los municipios cordobeses con menos piscinas son Conquista y Valsequillo, con 6 en cada uno. También son dos de las localidades con menos habitantes de la provincia, aunque el Catastro arroja una curiosidad: el segundo municipio de Córdoba con menos habitantes, El Guijo (342 según el censo) tiene 25 piscinas al aire libre o lo que es lo mismo, una piscina por cada 13,7 vecinos.