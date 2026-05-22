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ASTRONOMÍA

El cielo de Córdoba se ilumina con una bola de fuego que recorre parte de la provincia

Se extinguió a una altitud de unos 42 kilómetros sobre Adamuz tras recorrer 72 kilómetros sobre la atmósfera

Captura de la imagen de SMART con la bola de fuego que ha sobrevolado Córdoba.

Captura de la imagen de SMART con la bola de fuego que ha sobrevolado Córdoba. / CÓRDOBA

María Roso

Una brillante bola de fuego con alta luminosidad ha recorrido el cielo de la provincia de Córdoba en la noche de este jueves 21 de mayo. El fenómeno astronómico, detectado a las 22.27 horas, responde a la entrada en la atmósfera de una roca procedente de un cometa a unos 85 kilómetros por hora.

El brusco rozamiento con la atmósfera de la Tierra a esta velocidad provocó que la superficie de la roca se calentase hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados, volviéndose incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 89 km sobre Zocueca, en la provincia de Jaén.

Desde este punto avanzó hacia el noroeste, extinguiéndose a una altitud de unos 42 km sobre Adamuz (Córdoba).

Un recorrido de 72 kilómetros

Según indica el astrofísico José María Madiedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC en un hilo en la red social X, “este bólido, identificado con el código #SWEMN20260521_202732, sobrevoló las provincias de Jaén y Córdoba, pero debido a su gran luminosidad pudo verse desde más de 600 kilómentros de distancia, siendo divisada por multitud de testigos, sobre todo en la zona centro y sur del país”.

La bola de fuego recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 72 kilómetros y ha sido observada por los del proyecto SMART del IAA-CSIC desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla, Otura (Granada) y Mazagón (Huelva).

Proyecto SMART

SMART es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN). Se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Noticias relacionadas y más

La Red SWEMN tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.

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