El calor irrumpe en la Feria de Córdoba y estas son las personas más vulnerables: "Disfrutar es compatible con cuidar la salud"

Las altas temperaturas que han empezado a registrarse en Córdoba, y que está previsto que se extiendan durante los próximos días, protagonizan este año la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El calor marcará el desarrollo de la feria, convirtiéndose en uno de los principales factores de riesgo para la salud, especialmente entre personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, niños y población vulnerable, según alerta la doctora Marta Cazalilla, especialista del servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Córdoba.

La doctora explica que la combinación de jornadas prolongadas, cambios de rutinas, exposición solar, aglomeraciones y consumo de alcohol puede favorecer deshidrataciones, golpes de calor y descompensaciones médicas si no se adoptan medidas preventivas.

En este sentido, afirma que disfrutar de la feria “es perfectamente compatible con cuidar la salud”, aunque insiste en que determinados pacientes deben extremar las precauciones y planificar adecuadamente su participación en las celebraciones.

La doctora Marta Cazalilla, especialista de Medicina Interna del Hospital Quironsalud Córdoba. / Córdoba

Problema derivados del calor y grupos más vulnerables

Según destaca la especialista, el calor puede alterar la regulación de la tensión arterial, la función renal y el equilibrio cardiovascular debido a la pérdida de agua y electrolitos que se produce a través del sudor. Este riesgo es especialmente relevante en personas mayores, que presentan una menor capacidad para regular la temperatura corporal y una menor percepción de la sed, lo que favorece cuadros de deshidratación incluso sin síntomas iniciales evidentes.

La situación requiere una vigilancia especial en pacientes con insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión arterial o deterioro cognitivo. Además, algunos tratamientos habituales, como diuréticos, antihipertensivos o determinados psicofármacos, pueden aumentar la susceptibilidad frente a las altas temperaturas.

Los niños constituyen también un grupo especialmente sensible durante estos días, ya que su regulación térmica es menos eficiente que la de los adultos y pueden deshidratarse con mayor rapidez. Por ello, la doctora recomienda ofrecer líquidos con frecuencia, aunque no los pidan, evitar exposiciones prolongadas al sol y vigilar signos como irritabilidad, somnolencia, decaimiento o disminución de la micción.

En pacientes con enfermedades cardiovasculares, el calor, las caminatas prolongadas, la deshidratación y el consumo de alcohol pueden favorecer episodios de hipotensión, síncopes o descompensaciones. Del mismo modo, las personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas por la exposición al humo, el polvo o los alérgenos propios de esta época del año.

Más allá del calor

Más allá de las altas temperaturas, la alteración de las rutinas habituales durante la feria representa otro de los principales riesgos médicos.

Retrasar comidas, dormir menos horas o modificar los horarios de la medicación puede provocar complicaciones importantes en personas con diabetes, hipertensión, epilepsia, insuficiencia cardiaca o enfermedades respiratorias crónicas.

Consejos esenciales para hacer frente al calor en la Feria de Córdoba

Por ello, la especialista insiste en la importancia de mantener, en la medida de lo posible, los horarios habituales de tratamiento y alimentación, llevar siempre consigo la medicación necesaria y evitar suspender fármacos por iniciativa propia.

Entre las principales recomendaciones para disfrutar de la feria con seguridad destacan mantener una hidratación frecuente incluso sin sensación de sed, descansar en zonas frescas o con sombra, utilizar ropa ligera y transpirable, moderar el consumo de alcohol y acudir acompañado en caso de riesgo de descompensación o fragilidad.

El consumo de alcohol, factor de riesgo

El consumo de alcohol merece también una atención especial, ya que potencia la deshidratación y puede interactuar con numerosos tratamientos. La doctora Cazalilla recomienda extremar la prudencia en personas con diabetes, hepatopatías, insuficiencia cardiaca o tratamientos con benzodiacepinas, opioides y determinados antibióticos.

La doctora Marta Cazalilla recuerda finalmente que “la feria debe ser un espacio de disfrute, no un motivo de riesgo evitable” y señala que, con planificación, hidratación adecuada y sentido común, la gran mayoría de las personas, incluidos muchos pacientes crónicos, se puede disfrutar con seguridad.