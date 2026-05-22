El Ayuntamiento de Córdoba premia la creatividad de los más jóvenes en el 14º Concurso Municipal de Patios en centros escolares

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha clausurado este viernes la entrega de premios del 14º Concurso Municipal de Patios Cordobeses en centros escolares, que se ha celebrado en el Palacio de Orive con un salón de actos abarrotado de escolares y que ha estado conducido por Rafi, una cuidadora de los patios muy simpática. En su intervención, el primer edil ha aplaudido esta iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba a la que cada vez se suman más centros escolares y ha recordado las lecciones que enseñan los Patios de Córdoba, declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad: sobre medioambiente y sostenibilidad; sobre convivencia que es "la esencia del patio" y sobre la generosidad derrochada por las cuidadoras de estos recintos.

Además, el alcalde ha llamado a las nuevas generaciones de cordobeses a alimentar y conservar esta tradición tan cordobesa, y a sus docentes, a enseñarlas las bondades de los patios porque el conocimiento es el primer paso del amor: "Necesitamos que siga habiendo personas que se incorporen a la fiesta", ha defendido Bellido.

Los premiados

En la modalidad de Escuelas Infantiles, han sido premiadas la Escuela Infantil Sonrisas (accésit), Escuela Infantil Santuario (tercer premio), Escuela Infantil Parque Fidiana (segundo premio) y la Escuela Infantil Cruz de Juárez (primer premio), que han tematizado su patio con cuatro leyendas cordobesas: la de Medina Azahara, la piedra de los deseos de la Mezquita, el caimán de la Fuensanta y el monumento a los enamorados.

En la modalidad de Educación Infantil y Primaria, los premios han sido para el CEIP San Lorenzo, CEIP Torre Malmuerta, CEIP Jerónimo Luis de Cabrera, CDP Virgen de la Fuensanta, CEIP Concepción Arena, CDP Jesús Nazareno, CEIP Juan de Mena y CEIP Europa (accésit); CEIP Azahara (tercer premio); CEIP Vista Alegre (segundo premio) y CEIP Alcalde Jiménez Ruiz (primer premio). Además, se ha hecho entrega del Premio Especial a la Tematización al CDP Reales Escuelas La Inmaculada.

En la modalidad de Educación Especial han recibido premios el CEIP Tirso de Molina y el IES Fuensanta (accésit); IES Puente de Alcolea (tercer premio); IES Galileo Galilei (segundo premio) y CEIP Al Ándalus (primer premio). En cuanto a la modalidad de Educación Secundaria, los premiados han sido IES Casiana Muñoz Tuñón (accésit); IES Maimónides (tercer premio); IES San Álvaro (segundo premio) e IES Santa Rosa de Lima (primer premio). Por último, en la modalidad de Educación Permanente, los galardonados han sido para la Residencia Escolar La Aduana y para el CIMI Sierra Morena.